Sezona kabrioletů startuje. Audi A5 bez střechy je vypiplaná novinka

U takzvaných neprémiových značek koupíte kabriolet často podstatně levněji, ač třeba podobně velký a silný. Jenže ve vodách, v nichž se pohybuje Audi a kde není zvykem platit za auto méně než sedmimístnou částku, už některé věci zkrátka nejsou vhodné. Třeba vystavit zákazníka riziku, že mu zapomenutý příplatek otráví požitek z nového auta. Takže u čtyř kruhů dostanete v základní výbavě nejen dvouzónovou automatickou klimatizaci, kompletní menu bezpečnostní výbavy či elektrické stahování střechy, ale i její hlukovou a tepelnou izolaci. S takovým autem pak lze, i když má „jen“ plátěnou střechu, jezdit celý rok, vozit menší rodinu a bez obav zajíždět do myčky.



Pochopitelně nechybí několikastránkový seznam příplatků – dalším pravidlem lepší společnosti je totiž možnost odlišit své auto od sousedova a zvýšit přidáváním extra výbavy původní cenu klidně o polovinu. Kromě lepších a ještě lepších barev či větších a ještě větších kol můžete vybírat z různých druhů koženého čalounění, sportovních sedadel, dekoračních panelů, jízdních asistentů (samočinné parkování, udržování v jízdním pruhu či vzdálenosti od vpředu jedoucího auta), hi-fi systémů a spousty dalších doplňků.

Dokoupit můžete sportovní či naopak komfortní podvozek s nastavitelnou tuhostí tlumičů, samočinné čtení dopravních značek, světelný a dešťový senzor, LED světlomety či lepší LED světlomety Matrix, dynamické řízení s proměnným převodem, nezávislé topení atd. atd. Stačí zaškrtat ceník či konfigurátor a pak už jen zaplatit. Co položka, to průměrně pětimístná částka. Račte si posloužit.

Nová generace Audi A5/S5 Cabriolet se mimořádně povedla. I v minulosti jsme od automobilek slýchali, že „tenhle kabriolet už má karoserii opravdu stejně tuhou jako kupé“, jenže první metry při praktickém svezení zpravidla usvědčily reklamní pracovníky z pustého přehánění. Dnes už je to jinak, karoserie totiž vylepšují lehké kovy či vysokopevnostní oceli, Audi s nimi nešetřilo a jeho kabriolet se tak svou tuhostí přiblížil uzavřené karoserii natolik, že rozdíl pozná jen extrémně citlivý řidič. Po překonání psychické bariéry z odkryté hlavy lze i se staženou střechou dráždit zatáčky skoro stejně jako se zavřeným modelem. Samozřejmě, že kabriolet má o pár desítek kilo navíc, ale trochu cítit to je jen při jízdě „na krev“.

Konstruktéři od čtyř kruhů navíc dlouhá desetiletí čelí kritice, že jejich podélně uložené motory před přední nápravou přetěžují přední nápravy. Tak na to můžete klidně zapomenout; citlivé ruce sice stále pocítí trochu menší chuť hmotné přídě stáčet se za volantem, ale naprostá většina řidičů bude spokojená. Zvlášť když modelům s pohonem všech kol quattro (těch je v nabídce většina) pomáhá za příplatek se zatáčením sportovní zadní diferenciál, který přenáší více síly na vnější kolo. Stále poměrně nezvyklý je příplatek za větší palivovou nádrž (základní diesel s předokolkou se musí spokojit s pouhými 40 litry), ale ten se českých zákazníků netýká.

Péče o detail

Kdo zná starší audiny, bude překvapen, o jaký kus se zase vylepšil celkový dojem. Vypiplanost každého detailu nemá u konkurence obdoby, podobně jako péče o umístění a provedení každého detailu v interiéru. Tatam už je naštěstí i tíseň, padající na posádku z mohutných palubek a dveřních panelů; uvnitř už zase máte pocit, že můžete normálně dýchat. Skvělá jsou příplatková sportovní sedadla, o volantu by to člověk rád také řekl, ale nesměl by být dole zploštělý. Vše je pevné a dokonale slícované, přesto je místy cítit, že nutnost šetřit se nevyhýbá ani prémiových automobilkám. Kam není vidět na první pohled, kvalita materiálů rychle slevuje a u knoflíků ani tlačítek už člověk nemá pocit, že vydrží fungovat sto let.

Nejsmutnější ale budou audiofilové; ani to nejdražší rádio nehraje tak křišťálově, jak by člověk čekal. To je ale příznak dnešní doby, většině zákazníků stačí průměrná kvalita, jen když se cítí dobře, jsou dostatečně obdivováni a snadno si propojí telefon s palubními multimédii.

A samozřejmě nechtějí platit za nový model o třetinu více. Jenže nové bezpečnostní prvky i ekologičtější motory něco stojí, takže výrobci musí šetřit jinde. A kvalitní reproduktory jsou do této neúprosné rovnice zkrátka příliš drahé, stejně jako kvalitní čalounění kufru, pořádné interiérové koberce, nerezový výfuk, pořádná zvuková izolace či skutečně výkonné světlomety. S tím vším jsme se v posledních letech museli potichu rozloučit i u takzvaných prémiových značek. A Audi samozřejmě není výjimkou.

U nového kabrioletu ale tento sešup není tolik znát, o pocity bylo postaráno skvěle. A to se týká i jízdy. Ani na obřích devatenáctipalcových kolech nedrncá, neodskakuje a ochotně polyká krátké i dlouhé výmoly. Šetří posádku nepříjemných prudkých příčných záškubů a zároveň skvěle drží směr. A ochotně zatáčí, s výše zmíněným sportovním diferenciálem dokonce s pocitem nekonečné přilnavosti.

Pouze skvělá citlivost a zpětná vazba řízení, známá ze starších audin, je pryč. Volant se sice otáčí bez vůlí a kola poslouchají na slovo, avšak dlaně už nedostávají mikrosignály o drobných vlnkách na asfaltu či blížící se ztrátě adheze. Většina řidičů bude spokojenější, avšak sportovci by aspoň u S5 čekali více.

Diesel ke kabriu sluší, s benzinem je ale ve všem lepší

Už pěkných pár let je samozřejmostí, že ani v prestižním kabrioletu nesmí chybět diesel. O zájemce o slavnou zkratku TDI je u Audi postaráno královsky. Kromě „povinného“ dvoulitru s výkonem 140 kW a pohonem předních kol totiž nabídlo i šestiválec 3.0 TDI. Ten sice kvůli možnostem dvouspojkové převodovky v A5 Cabriolet nabízí pouze 160 kW a dokonce stejných 400 Nm jako dvoulitr, avšak také standardní pohon všech kol a také výkonový nadhled, podkreslený překvapivě hezkým zvukem a plynulým tahem od jednoho do čtyř a půl tisíce otáček. Oba diesely vyžadují doplňování AdBlue. Třílitr se za to odmění zrychlením z nuly na sto za 6,8 sekundy, normovanou spotřebou 4,9 litru na 100 km a dokonce i schopností tahat dvoutunový vlek. Silnější 3.0 TDI s výkonem 210 kW také bude, ale až později. Kromě výrazně svižnější jízdy nabídne i zdrcujících 620 Nm a klasický osmistupňový automat.

Ty správné grády ale nabízí až turbobenziny TFSI. Dvoulitr s výkonem 185 kW a základní cenou 1 418 900 Kč pohání všechna kola za příplatek 68 000 Kč, na stovce je o půl vteřiny rychleji než 3.0 TDI a zároveň je o výrazných 110 kg lehčí. Podstatná část této úspory je pochopitelně na motoru, čili je nasnadě, že benzinový dvoulitr jezdí příjemněji.

A praktické svezení to také potvrdilo – ochota jít do otáček, spolu s širokým spektrem jejich využitelnosti a krásným nárůstem síly v jejich horní polovině dávají každodennímu svezení křídla. Mimořádně příjemný motor zároveň umí plout krajinou i kousek nad volnoběhem a s příjemnou spotřebou. Právě tohle je zřejmě nejpovedenější pohon pro novou A5. Komu by se zdál drahý, může ušetřit 154 tisíc s tímtéž motorem, avšak podladěným na 140 kW a zbaveným nadprůměrných jízdních výkonů i sportovní charakteristiky. Zato dostane ve standardu manuální převodovku.

Vrchol nové řady zatím tvoří nové S5. Zcela nový vidlicový třílitr 3.0 TFSI, který nahradil dosavadní kompresor dvouproudým turbodmychadlem, umístěným mezi válci, nabízí výkon někdejšího osmiválce 4.2 FSI, ovšem s daleko šťavnatější porcí točivého momentu. Svých 500 newtonmetrů totiž servíruje v rozmezí 1370 – 4500 otáček, tedy tam, kde se vůz pohybuje naprostou většinu času.

Reakce na sešlápnutí plynu sice není zdrcující, ale ochota razantně vyrazit z jakékoliv rychlosti překvapí. Ať už s kickdownem, či bez něj. S5 ve všech směrech trochu přitvrdila, avšak ne moc. Vydala se na půl cesty k ostrému sportovnímu speciálu a zároveň umí i překonávat transevropské vzdálenosti. Pohodlně, příjemně a při klidném stylu s překvapivě nízkou spotřebou. Přesně tak, jak dnešní doba potřebuje, aby uhájila poslední úžasné motory tohoto střihu před bezohlednými ekologisty aspoň ještě chvilku. To za necelé dva miliony, přesně 1 957 900 Kč, vůbec není špatné.