Audi A5 Sportback je pro manažery, kterým nechtějí koupit sporťák

Audi A5 dorazilo loni po dlouhých devíti letech od premiéry první generace. A vypadá jako předchůdce, ale jen navenek. Kdo má starou A5 a nemá potřebu měnit, nebude naštvaný, že zastarala. Kdo chce novou, bude spokojený.

Audi A5 Sportback v číslech provedení: 2.0 TDI quattro S tronic objem motoru: 1 968 cm³

výkony: 140 kW, 400 Nm

spotřeba (udávaná): 4,5 l

spotřeba v testu: 6,7 l

zrychlení 0-100: 7,9 s

max. rychlost: 235 km/h

délka x výška x šířka x rozvor (mm) 4 733 x 1386 x 1843 x 2 824

objem kufru: 480 l

cena test. vozu 1 794 200 Kč

A čtyřdveřové provedení, které je v Česku ještě žádanější než základní dvoudveřové, stále patří mezi nejhezčí modely značky Audi.

Designéři se tak chytili do vlastní pasti. Nové A5 tak jen navazuje na to předchozí. U Audi na to mají omluvně vzletné označení „evoluční design“. Jako by se báli něco změnit. Přemodelování přídě přineslo více hran a ostrých prolisů, ty přidávají A5 na agresivitě. Tak ostré linky jako na kapotě a čumáku jinde na autě nenajdete.

Ohromily nás plně diodové Matrix světlomety, které bez nadsázky udělají z noci den a automaticky odstiňují protijedoucím autům tok paprsku světel, aby je neoslňovaly.

Vzhled ovšem klame, evoluční design skrývá zcela novou techniku. Nová A5 stojí na platformě MLB Evo pro vozy s motorem vepředu podélně. Protáhl se rozvor, délka narostla. Vyhlazováním karoserie se konstruktéři vyšlechtili aerodynamiku, ale taky zhubla, jak si žádá dnešní doba.

Uvnitř je ovšem toto velké klasické kupé z Ingolstadtu úplně nové. Ergonomické ovládání, prémiové materiály a cit pro detail, to charakterizuje interiér všech modelů Audi a platí to i o A5.

Nechybí kaplička přístrojovky tvořená displejem, multimédia, asistenční systémy, komfortní pomocníci a další prvky, které si moderní doba žádá. Přístrojovka se středovým dílem natočeným k řidiči je fešná a moc se líbí volant.

Dokonalost je právě v oněch detailech. Například bodové LED osvětlení na stropě se rozsvítí, když na něj jen zlehka položíte prst. Krásná hlavice řadicí páky jak z luxusního letadla nebo jemně perforovaný povrch volantu v místě úchopu, to všechno podtrhuje skvělý dojem po usednutí.

Ale výtku přece jen máme: vepředu i vzadu je minimum odkládacích prostorů. Kapsy ve dveřích nepojmou větší lahve a do schránky na středovém tunelu dáte jen telefon a pár drobností.

A5 je kupé v nejryzejší podobě i v provedení s párem dveří navíc: sedí se tu opravdu nízko a to i vzadu. To sice méně ohebným bude vadit při vystupování, ale vzadu dokázali díky tomu konstruktéři vyšetřit dost místa na hlavu. Libůstkou jsou bezrámová okna u dveří, tak to má u kupé být. Oproti starším Sportbackům u nich Audi mnohem lépe vyřešilo odhlučnění, takže od oken při vyšších rychlostech už neruší posádku aerodynamický svistot.

Základních 480 litrů zavazadlového prostoru sice zůstalo, ale prostor pro cestující mezigeneračně narostl. Je o 17 mm delší, zvětšil se prostor pro ramena a cestující vzadu mají více místa i pro kolena. A5 Sportback se prezentuje jako praktická varianta výchozího kupé. Velké páté dveře tomu určitě pomáhají, ale zmíněných 480 litrů je protaženo hodně v podélném směru a zejména u zadní hrany kufru není prostor příliš hluboký. Pro přepravu prostorově objemnějších věcí je určitě praktičtější kombík A4 Avant.

A5 má skvělý podvozek. Vepředu i vzadu je pětiprvková náprava (dříve byla vzadu jen lichoběžníková ramena) a auto je celkově trochu tužší než technicky příbuzný model A4. Výsledkem je, že se v zatáčkách nenaklání, přitom na nerovnostech zůstává komfortní, při opravdu vysokých dálničních rychlostech ohromí klidem a jistotou.

Díky příplatkovým adaptivním tlumičům (příplatek 28 tisíc korun) si při klidné jízdě řidič připadá jako v limuzíně, ale když šlápne na plyn, auto mu umožní projet zatáčku velmi ostře. V nabídce pro A5 jsou také sportovní diferenciál pro zadní nápravu, stavitelné tlumiče nebo řízení s variabilním převodem.

Zájemci o opravdu sportovní jízdu mají k dispozici výkonné benzinové motory včetně vrcholné verze S5 s výkonem 260 kW (nebo v případě kupé RS 5 331 kW).

Ti, co dají více na vnější dojem, sáhnou po některé naftové verzi, třeba jako v našem případě testované 2.0 TDI 140 kW. Pokud to jde, automat drží motor v nízkých otáčkách, takže tato kombinace umí potěšit spotřebou, která se po týdnu ustálila na hodnotě 6,7 l/100 km a rezervu pro další pokles ještě určitě má. To je pozitivní výsledek odlehčování a optimalizace jízdních odporů. Největší podíl má však dokonalá aerodynamika - ladné přikrčené kupé bude svištět autostrádou vždycky lépe a úsporněji než almara typu SUV.

Dvoulitrové TDI se 190 koňmi je dnes vlastně nejslabším motorem pro Sportback. Čtyřválec sílu má, ale na řízné předjíždění nebo frenetickou akceleraci na dálnici při nezákonných rychlostech zapomeňte, A5 s tímto motorem prostě přece jen potřebuje nějaký čas na letmý start. Točivý moment 400 newtonmetrů nabídne nad 1800 otáček, pak nabídne lineární zátah.