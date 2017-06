Audi A8 bude výhradně hybridní, palivo uspoří vypínáním motoru za jízdy

Audi odhaluje novou generaci A8 hezky postupně. Nejprve ukázalo nový prostorový rám karoserie vytvořený nově namísto čistě z hliníku z kombinace čtyř materiálů (více o karoserii A8). Teď jsme se dozvěděli něco o technice, která se bude skrývat pod kapotou. A jak se patří, bude i tato řádně pokroková. Audi A8 je totiž asi první luxusní sedan, který se bude nabízet výhradně jako hybrid. A to i přesto, že to nebude nijak zásadně vytrubovat do světa.

Lehký hybrid má spoustu výhod

A8 totiž nebude, alespoň z počátku, klasický hybrid, jak jej známe třeba z produkce Lexusu nebo konkurenčních BMW a Mercedesu. Ano, i plug-in hybridní A8 se časem dočkáme, ale základ nabídky má zcela jinou koncepci. Jde o takzvaný mild-hybrid, tedy lehký hybridní systém. Ten se od běžného hybridního provedení liší tím, že má jen velmi malou baterii, omezený výkon hybridního elektromotoru a v podstatě neumí využívat k pohonu auta čistě jen elektrickou energii.

Může to znít trochu podivně, ale nové řešení, které už jsme mohli vyzkoušet před dvěma roky na testovacím oválu společnosti Bosch (více o našich prvních dojmech ze 48voltového hybridu), je ve skutečnosti hodně praktické. Obzvlášť v provedení, v jakém jej Audi zabudovalo do A8. Už základní třílitrový šestiválec TFSI s ním tak bude technickou motorářskou perlou.

U Audi totiž zabudovali novou 48voltovou hybridní architekturu do agregátu velmi chytře. Pro studené starty tu sice zbyl malý 12voltový startér, ale jinak bude auto pro fungování hybridního systému využívat nový 48voltový multifunkční startér, který je připojen přímo na rozvodový řemen. Tento hybrid jednoduše nemá klasický startér-generátor mezi motorem a převodovkou. Nové ústrojí v podstatě nahradilo u motoru alternátor, je u něj i stejně umístěno.

Toto řešení si vyžádalo i speciální konstrukci napínací kladky, která nově počítá s tím, že rozvodový řemen přenáší rázy z obou směrů – od motoru i od startéru. Motor je tedy za jízdy startován přes rozvodový řemen, při brzdění motorem pak umí hybridní startér samozřejmě sloužit i jako generátor elektrické energie.

Tu ukládá do malé lithium-iontové baterie uložené vzadu pod podlahou zavazadlového prostoru. Baterie je skutečně malá, má kapacitu pouze 0,5 kWh. Celé tohle řešení má jednu velkou výhodu – je lehké, takže si hybridní auto sebou netahá zbytečnou zátěž navíc. Ano, speciální startér chlazený vodou je určitě o něco těžší než klasický alternátor, je tu ona malá baterie navíc a také kabeláž 48voltového systému. A ještě měnič napětí, který zajišťuje napájení 12voltového systému auta a dobíjení klasické autobaterie. Mimochodem, ta může být menší než u stávající generace A8, což trochu hmotnosti uspoří.

Motor Audi 3.0 TFSI v mild-hybridním provedení pro nové Audi A8 Motor Audi 3.0 TFSI v klasickém provedení s alternátorem

Inženýři Audi nám přesně neřekli, o kolik je tohle hybridní řešení těžší než běžné provedení bez něj, ale tipujeme, že to bude zanedbatelná hodnota, něco kolem deseti kilogramů. Přitom v praxi tenhle systém hodně pomůže.

Šetří vypínáním motoru

Systém totiž šetří palivo především vypínáním motoru a rekuperací energie. Platí, že takto konstruovaná A8 neumí jezdit čistě na elektřinu: je to logické, startér točí motorem a na jízdu na elektřinu v podstatě nemá dost síly. Ale motoru může při jízdě pomáhat. V případě, že auto pojede konstantní rychlostí, může hybridní motor spalovacímu agregátu svým točivým momentem pomoci, a tím ušetří nějaké to palivo. Při rekuperaci je schopen generátor vyvinout výkon až 12 kW, což znamená, že malou baterii dobije velmi svižně.

Architektura mild-hybridního systému chystaného Audi A8

Hlavním trumfem soustavy ale bude schopnost vypínat motor za jízdy. Když řidič sundá nohu z plynu a nechá auto plachtit setrvačností, chytrá elektronika rozhodne, zda není v danou chvíli vhodnější vypnout motor a šetřit benzín. Do rozhodovacího procesu je přitom zapojena i kamera sledující provoz před vozem. Když kamera vyhodnotí, že je před autem volno, svolí k vypnutí motoru a A8 tak může plachtit, aniž by spotřebovávala nějaké palivo.

Pokud je ovšem před autem provoz, ke kterému se navíc řidič blíží, kamera dá systému pokyn, že motor nemá vypínat a naopak brzdným účinkem motoru má energii rekuperovat do baterií. S vypnutým motorem může A8 v případě ideálních podmínek plachtit až 35 sekund. Pak motor téměř nepozorovaně naskočí. Audi se totiž chlubí tím, že nový hybridní startér má nejen bleskurychlé reakce, ale motor také aktivuje velmi plynule. Plachtění bez motoru lze využívat v rychlostech od třiceti do 160 km/h.

Hybridní startér se také stará o funkci stop-start systému. Ten pro změnu umí vypínat motor už při dojezdu do křižovatky, a to v rychlostech pod 22 km/h. A kamera opět pomáhá inteligentnímu fungování stop-start řešení. Měla by totiž umět rozpoznávat světelné signály, takže když na semaforu naskočí zelená, už by měl motor běžet. Totéž platí pro případ, když se auto vpředu začne rozjíždět – kamera zaregistruje pohyb dřív než řidič a dá pokyn k nastartování motoru. Audi tak slibuje, že jeho stop-start řešení nebude způsobovat žádné prodlevy.

Tato řešení mají přinést u motoru 3.0 TFSI úsporu zhruba 0,7 litru benzinu na 100 kilometrů. Na první pohled to nemusí být mnoho, ale při podíváme-li se na udávanou spotřebu aktuální generace, už to vypadá zajímavěji. U končící A8 s motorem 3.0 TFSI udává Audi průměrnou spotřebu paliva 7,6 litru na 100 kilometrů, takže nové řešení představuje úsporu téměř deset procent. A to je opravdu hodně, vždyť různá jiná úsporná řešení ušetří tu procento, tu tři, tam pět, ale úspora deseti procent je opravdu výjimečná. Jen pro názornost: u nového motoru V8 TFSI šetří funkce vypínání válců pět procent paliva.

Hybridní 48voltová budoucnost

Nové 48voltové hybridní řešení by měly dostat, alespoň podle aktuálních informací, všechna provedení chystané A8 – tedy krom těch budoucích plug-in hybridních, případně s jiným pohonem. Zatím také nemáme jistotu, že se to bude týkat vznětových motorů. Nová hybridní soustava navíc najde v autě klidně i další využití. To ukazuje už současné provedení Audi SQ7, u kterého slouží palubní napětí 48 voltů k pohonu elektrického kompresoru, čímž eliminuje prodlevu turbodmychadla. A stejné napětí se postará i o fungování aktivních prvků odpružení. Tyto možnosti nejspíš nová A8 dostane také.

Navíc konstrukčně vcelku jednoduchý, relativně lehký a docela levný 48voltový hybridní systém si jistě časem najde cestu i do dalších vozů a to nejen u Audi. Jeho možné rozšíření do dalších modelových řad zástupci Audi v podstatě potvrdili, ale s tím, že bude značka vyhodnocovat výhodnost daného řešení pro každý jednotlivý model. V překladu řečeno: pro menší modely je zatím tohle řešení asi přece jen trochu drahé a Audi u nich možná bude zkoušet trochu jiné triky. Ale časem dospěje i do nižších automobilových tříd.