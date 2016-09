V Česku je téměř milion vozů bez katalyzátoru, ale jezdí minimálně

Celkem je v registru 7,271 milionu vozů všech kategorií s průměrným stářím 17,8 roku, z toho osobních aut je 5,275 milionu.

Průměrné stáří tuzemského vozového parku, co se týká osobních aut, se ovšem podle tajemníka svazu Josefa Pokorného neustále zvyšuje a aktuálně dosahuje téměř 15 let.

Katalyzátor

Vláda v pondělí odložila projednání návrhu opatření k podpoře obnovy přestárlého vozového parku osobních automobilů z dílny ministerstva průmyslu a obchodu. Ten mimo jiné počítá s tím, že by za likvidaci přestárlých autovraků dostávali lidé motivační poplatek (více čtěte zde).

„Vítáme zavedení opatření na podporu odběru přestárlých automobilů, jehož prostřednictvím by měla být vyplácena adekvátní motivační částka za odevzdání takového vozu, například v minimální výši 10 tisíc korun,“ uvedl ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Podle něj by tato částka mohla být hrazena ze Státního fondu životního prostředí. „Do něj se v posledních letech vybraly miliardy korun za registrace vozů Euro 0 až Euro 2 a tyto prostředky by měly být zpětně využity pro motoristy,“ podotkl.

Peníze na příspěvek, jehož parametry však ministerstvo průmyslu a obchodu zatím blíže nespecifikovalo, mají být čerpány ze Státního fondu životního prostředí. Resort životního prostředí je však proti.

Ministerstvo životního prostředí upozornilo na to, že vedle příspěvku na likvidaci aut, u kterých budou majitelé motivování právě finanční kompenzací, se ročně vyřazují desítky tisíc starých vozů i bez kompenzace, a i ty bude nutné do čerpání příspěvku zahrnout.

Již dříve se uvažovalo o tom, že by lidi k nákupu nového auta motivovalo tzv. šrotovné, tedy příspěvek na nový vůz při vyřazení starého. To však v Česku na rozdíl od okolních zemí nikdy nebylo zavedeno.