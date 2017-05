Auta na vodík nemají kde tankovat, to brzdí jejich rozmach

Honda, Toyota a Hyundai v minulých třech letech pronajaly formou leasingu několik stovek aut na vodíkový pohon a očekává se, že letos jich pronajmou více než 1000. Zatím je však zájem o tyto vozy omezen jen na Kalifornii, která je domovem většiny z 34 veřejných vodíkových čerpacích stanic v USA.



Stejně jako čistě elektrické vozy, také auta na vodík jsou tichá a bez emisí. Mají ale některé velké výhody proti elektrickým. Třeba vodíková auta lze natankovat tak rychle jako auta na benzin. Naproti tomu plné nabití elektromobilu Chevrolet Bolt trvá při použití domácí nabíječky na 240 voltů devět hodin.

Na druhé straně je právě tankování vozů na vodík velkou překážkou. Stavba čerpací stanice, kde si může vodíkový vůz doplnit palivo, stojí až dva miliony dolarů (50,3 milionu Kč), takže firmy nejsou ochotné tyto stanice stavět, dokud nebude na silnicích více vodíkových aut. Automobilky zase nechtějí vyrábět auta, u kterých si spotřebitelé nemohou doplnit palivo.

Na seznamu amerického ministerstva pro energetiku je pouze 34 veřejných stanic pro tankování aut na vodík. Až na tři jsou všechny v Kalifornii. Pro srovnání je v USA 15 703 veřejných stanic pro dobíjení elektrických aut, které lze postavit za zlomek ceny vodíkové stanice. V USA jsou také miliony garáží, kde si majitelé mohou nabít své auto přes noc. Výsledkem toho je, že američtí spotřebitelé loni koupili téměř 80 000 elektrických aut, ale pouze 1082 aut s vodíkovým pohonem.

Technologie vozů s vodíkovými palivovými články, ve kterých se vyrábí elektřina slučováním vodíku a kyslíku, není nová. GM přestavil svůj první vodíkový vůz Electrovan v roce 1966. Byl jen pro dvě osoby a v zadní části dodávky byly velké ocelové nádrže s vodíkem a kyslíkem. Na jedno natankování ujel vůz zhruba 150 mil (241 km) a nejméně při jedné příležitosti jeho nádrž s vodíkem explodovala.

Technologický pokrok, včetně pokroku ve způsobu skladování vodíku, však umožnil výrazně zmenšit tyto komponenty, aby se vešly do sedanu. Kyslík se nyní sbírá ze vzduchu přes mřížku a vodík se skladuje v palivových nádržích s hliníkovým lemem, který automaticky utěsní nádrž při nehodě, aby se zabránilo jeho úniku. Největší dojezd z aut na vodík má nyní Honda Clarity, která na jedno natankování ujede až 366 mil (589 kilometrů).

Honda, Toyota a Hyundai zatím nabízejí tankování vodíku zdarma. Podle amerického ministerstva pro energetiku stojí kilogram vodíku 13 až 16 dolarů (327 až 403 korun). Natankování vozu Clarity, jehož kapacita je pět kilogramů, tak vyjde na 80 dolarů (více než dva tisíce korun).

Použití vodíkových aut sice podle analytiků zůstane omezené, pokud nebude vystavěno více čerpacích stanic, automobilky však do tohoto pohonu stále investují, a to nezvykle vysoké částky. „Jedním z důvodů, proč světové automobilové společnosti něco takového dělají, je, že chtějí mít prst na spoušti,“ uvedl Jack Nerad, analytik Kelley Blue Book . Pokud by náhle přišla změna, chtějí na to být připravené, dodal.

Počet tankovacích stanic by také mohl začít růst rychleji, pokud by se automobilky spojily s vládami a energetickými společnostmi, jak se to stalo v Kalifornii. Na počátku letošního roku 13 společností, včetně Shell a BMW, vytvořilo radu, která má urychlit přijetí vodíku jako paliva pro dopravu.