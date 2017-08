Shání se auto pro dva do 150 tisíc: na velikosti nezáleží, berte benzin

Pro mnoho Čechů je částka 150 tisíc korun nejvyšší, kterou jsou ochotni dát za ojetinu. Řidič hledající auto s nízkým stavem tachometru a za takové peníze zpravidla kouká po modelech patřících do třídy malých vozů nebo městských aut. Minivozy totiž v posledních letech narostly do rozměrů, kdy umějí skutečně pohodlně vozit dvojici cestujících, nárazově i čtveřici pasažérů v obstojném komfortu.



Malá ojetá auta mají v očích zájemců kromě nízkého stavu tachometru i další přednosti. Jedná se o nízké stáří a nízkou spotřebu maloobjemových benzinových motorů.

Někteří řidiči vnímají i výhodu v podobě vyšší bezpečnosti, která přímo souvisí s nízkým stářím vozu. Navíc to, že si tato auta vystačí s benzinovým motorem, aniž by to projevilo negativně na spotřebě, stále mnoho řidičů hodnotí jako velké plus, protože naftové motory vnímají jako servisně náročnější. Nakonec, malé vozy pohánějí především benzinové motory a u třídy nejmenších aut jinou možnost pohonu většinou ani nedostanete.

Škoda Citigo

Tradičně nejsilnější pozici mají vozy značky Škoda. Malým autům kraluje model Fabia, mezi městskými pak zaujme pro řadu řidičů překvapivě prostorné Citigo. Jeho příchod do autobazarů vedl k poklesu zájmu o konkurenční modely. Sem patří především Citroën C1, oslovující cenou. Proti škodovce (a jeho sourozencům Volkswagenu UP! a Seatu MII) však nenabízí tolik místa pro posádku. Citigo staví na spolehlivosti, větší pozornost vyžaduje snad jen spojka, které je někdy vytýkána kratší životnost.

Oblibu si u zájemců o ojetiny stále více získává Hyundai i10, stejně jako větší model i20. Přestože není tolik vyhledávaný jako Škoda Fabia, v autobazarech patří k horkému zboží. Zájemce o i20 by se měl soustředit na brzdy, jejich správnou funkci a stav brzdového obložení i kotoučů. Brzdová soustava pracuje správně u udržovaných a používaných vozů, při delším stání ale může docházet k nesprávné funkci brzd. Důvodem je jejich zatuhnutí.

Dacia Sandero Stepway

Vyhledávaným autem s nízkým stavem tachometru je i Dacia Sandero nebo její bratranec Renault Clio. Na překážku není ani horší pověst renaultů, které se řidiči vybírající z mladších ojetin tolik neobávají. Pozornost řidičů hledajících malý ojetý vůz v ceně do 150 tisíc korun přitahuje i Ford Fiesta, těžící ze zavedeného jména a dobré pověsti.

Originálním vzhledem osloví i Nissan Micra, který staví na důvěryhodnosti japonských vozů. Spolehlivost skutečně patří k jeho devizám, ale v autobazarech se s ním často nesetkáte. Výběr auta proto nebude nejjednodušší.

Pokud přece jen chceme o něco větší auto. Může být zajímavou volbou malé MPV. Pavel Foltýn z Auto ESA jmenuje například Hyundai ix20. „Starší lidé oceňují především výše posazené sedáky, které umožňují snadné nastupování a vystupování z vozu. Kladem je také pohodlný přístup k nákladovému prostoru,“ komentuje.

Hyundai ix20

„Pro ježdění převážně v městském provozu jsou oblíbené benzinové motory, spořivější řidiči, kteří vůz využívají i k dojíždění na chaty či na delší cesty mimo město, ocení alternativní pohon na LPG nebo CNG.“ Foltýn ještě připomíná velmi dobrý poměr ceny vzhledem ke kvalitě a širokou nabídka ojetých vozů s minimálním nájezdem.

Odborník z Auto ESA má ještě jeden tip: Renault Fluence by mohl být zajímavou volbou například pro penzisty, kteří už nepotřebují stěhovat velkou rodinu a kufr potřebují nejvýš na víkendové nákupy. Fluence v tomto ohledu nahradila v nabídce Renaultu staršími generacemi velmi oblíbený Renault Thalia. Pavel Foltýn vyzdvihuje příznivé ceny ojetých vozů s původem v ČR, úsporné motory 1,5 dCi (pozor ovšem na auta s vysokým nájezdem) a příznivé ceny náhradních dílů i servisních úkonů.

Renault Fluence

„Je to poměrně prostorný vůz s dostatkem místa i na zadních sedadlech a velkým kufrem,“ je třeba ovšem připomenout, že je to sedan, do kterého se obecně hůř nakládá objemný náklad.

Zajímavý tip přidává Tomáš Kučera z internetového obchodního domu s auty Automodul.cz: „Pro penzisty je skvělou volbou Suzuki SX4. Jednoduché, robustní auto, které je navíc absolutně spolehlivé. Pokud se vyhnete raritním naftovým provedením, nekazí se na něm vůbec nic. Životnost benzinových motorů je podle zkušeností uživatelů absolutně bezproblémová na 300 tisíc kilometrů.“ Nevýhodou je menší kufr. Podle Tomáše Kučery navíc za poslední měsíce příjemně spadly ceny. „Ještě nedávno bylo smysluplné koukat po autech za 160-180 tisíc korun, dnes už se dobře vybírá i pod 150 tisíc,“ dodává.

Seat Ibiza ST

Pokud by měl hledat auto pro skromnější rodinu, vybíral by Tomáš Kučera mezi Seaty Ibiza v provedení kombi. “Na trhu je obrovský výběr, robustní mechanika je prověřená a trable s rozvody u motorů TSI dobře zmapované.“ S trochu štěstí se dá do 150 tisíc sehnat auto s nájezdem hluboko pod sto tisíc kilometrů.