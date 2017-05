Hledá se auto pro rodinu do 200 tisíc. Pozor na velké oči a drahé díly

Do jakého auta nacpat tři autosedačky Osobní zkušenost Davida z Plzně, který má tři děti Nedávno jsme řešili výběr vozu na místo manželčina VW Golf. Důvodem byl přírůstek do rodiny, čím se naše ratolesti rozrostly do počtu tří kusů, nebo spíše kousků. To znamenalo hledat auto, do něhož lze umístit na zadní sedadlo tři dětské autosedačky. Sám jezdím v nedávno pořízeném dvouletém Volkswagenu Passat, na nějž jsem dost spoléhal. Jenže jak se ukázalo, bezpečně zde ukotvit tři autosedačky prostě nejde. Manželčin Golf Plus na tom byl ještě hůř, a tak nastalo velké hledání. Výsledek? Jedinou rozumnou cestou je auto se třemi samostatnými sedadly vzadu. Jen tam lze bez potíží použít úchyty Isofix, sedačky se vzájemně nepřetlačují a celou svou základnou mají kontakt se sedadlem. Přestože nejsem ani já, ani manželka fandou rodinných autobusů, bylo nám jasné, že musíme vybírat mezi „empévéčky“. Nakonec padla volba na Ford S-Max, který si nás získal jízdními vlastnostmi blížícími se kvalitnímu běžnému osobáku nižší střední třídy.