V Česku má vzniknout dráha pro testování aut bez řidiče

10:22 , aktualizováno 10:22

Ministerstvo dopravy chce iniciovat vybudování zkušebního okruhu pro testování vozidel s autonomním řízením, tedy vozidel bez řidiče. Okruh provozovaný státem by mohl vzniknout do pěti let. Plán předloží vládě. Na setkání manažerů autoprůmyslu s ministry to uvedl ministr dopravy Dan Ťok (nestraník za ANO).