Autosalon v Paříži bude možná poslední. To město totiž auta nenávidí

Pěší a cyklistický ráj, tak bude možná za pár let vypadat centrum Paříže. Zatím ale auta z ulic metropole zmizí jen 25. září. Den bez aut má za cíl upozornit na znečištěné ovzduší a na snahu radnice omezit vjezd starším autům do vybraných oblastí. Spekuluje se, že to bude jeden z hřebíků do rakve slavného autosalonu.