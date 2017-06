Zelené kuželky jsou ošklivé, ale na české řidiče nic jiného neplatí

„Při nerespektování vodorovného značení je toto dopravní zařízení prvkem, který vymezuje prostor, kde se nemá vozidlo nacházet,“ vysvětluje dopravní inženýr.



I přes svou nevzhlednost jsou podle něj balisety okamžitým řešením v místech, kde to nebezpečná dopravní situace vyžaduje. „Bohužel v poslední době dochází k jejich nadužívání a namísto dočasných opatření se stávají opatřeními trvalými. Vzhledem k povaze českých řidičů jde ale o efektivní řešení,“ dodává.

Mohutné plastové sloupky s reflexními prvky, které jsme před lety mohli potkávat o dovolených hlavně ve Francii a Španělsku, jsou doplňkem k vodorovnému dopravnímu značení. Používají se ke zvýraznění šrafování na silnici, účinně zvýrazňují ostrůvky a středové čáry. Obvyklé jsou například u sjezdů z dálnic či na výpadovkách.

Oblíbené jsou i při vytyčování cyklostezek v ulicích měst, ale nemají se umisťovat na chodník. Balisety se lehce montují, nejsou totiž třeba žádné speciální stavební úpravy. Na dálnici se obvykle umisťují se čtyř nebo dvoumetrovým odstupem, ve městech jsou ovšem často vyskládány mnohem hustěji.

Jejich odpůrci mají hlavní argument: jsou ošklivé. Problém je hlavně v tom, že se obvykle používají zelené balisety, které jsou pro řidiče výrazné, ale ulice opravdu nezdobí. Výrobci pak ještě nabízejí méně nápadnou bílou variantu a existuje také žlutá, používaná pro přechodné dopravní značení.

Výhoda baliset je také v tom, že při střetu neponičí auto. Maximálně prohnou blatník nebo odřou nárazník, ale většinou po nich na karoserii zůstane jen šmouha, kterou rozleštíte leštěnkou.

Podle experta na dopravní inženýrství je jejich výhodou nízká cena v porovnání s jinými řešeními: jeden stojí bez DPH kolem tisícovky plus je třeba připočítat cenu za montáž. Navíc se dají použít operativně, na jejich umístění není třeba žádat o stavební povolení.

„Pokud chceme řidičům zabránit, aby někde parkovali, nebo si nezkracovali cestu, je to opravdu to nejlepší řešení. Můžeme tam vybudovat chodník s vysokým obrubníkem, nebo ostrůvek, jenže to je zdlouhavé kvůli papírování a realizaci a hlavně drahé. Nebo tam může být betonový květináč nebo zábrany (betonové New Jersey nebo City Bloc, anebo ocelové svodidlo - pozn. red.). Jenže zrovna ta je snad ještě ošklivější než balisety a hlavně přes ni stejně jako přes květináč není třeba vidět malé dítě, které se chystá přejít,“ popisuje dopravní inženýr. Doplňuje ovšem, že je nutné i balisety umisťovat, tak aby nezakrývaly rozhled na přecházející.

A zdůrazňuje, že by neměly být upřednostněny jako jednoduché a levné řešení. „V případě možnosti řešení dopravních situací stavebními úpravami, jako jsou vsazené plochy nebo ostrůvky, by baliseta měla být pouze dočasným řešením, umístěným do doby získání stavebního povolení a provedení stavebních úprav.“

A lamentuje, že jednoduché bílé čáry na silnici zakazující vjezd nebo třeba příčný žlutočerný práh řidiče prostě nezastaví. „Pokud jim chceme zabránit, aby parkovali na nepřehledném místě hned vedle přechodu, jsou balisety opravdu nejlepší,“ vysvětluje, ale uznává, že se jimi v posledních letech trochu plýtvá.

S balisetami není úplně smířený například ani Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který je hlavní autoritou v otázkách architektury a urbanismu města. Ten ve svém manuálu pro tvorbu veřejných prostranství zdůrazňuje, že balisety jsou pouze dočasným řešením. „Je třeba hledat taková architektonicky kvalitní řešení, která budou odpovídat městskému charakteru prostředí, namísto v současné době užívaných citybloků a baliset,“ píše se v dokumentu. „Dopravní vzhled baliset užívaných k dočasnému přerozdělení pohybu v prostoru neodpovídá charakteru městského prostředí. Tento prvek je tvaroslovím, materiálem a zejména barevností nevhodný pro použití ve městě a je třeba hledat jeho náhradu.“

Centrum dopravního výzkumu (organizace zřízená ministerstvem dopravy) vydalo v roce 2015 dokument „Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupků“ (ke stažení PDF), ze kterého vyplývá, že balisety nejsou jedinou variantou. Existují také subtilnější a jinak barevné varianty flexibilních plastových sloupků, které se dají použít. „Baliseta je pružnější, měkčí a má větší pohledovou plochou. Proto je vhodné užívat balisety na komunikacích s vyššími rychlostmi,“ uvádí dokument. „Flexibilní sloupky jsou subtilnější a dostupné ve více tvarech, profilech a ve více barevných variantách. Z toho důvodu se sloupky s výhodou umisťují v místech s nedostatkem prostoru (nabízí se intravilán),“ doplňuje metodická příručka.

Povolení k umístění baliset vydává příslušný silniční správní úřad - u dálnic a rychlostních silnic se vyjadřují ministerstva dopravy a vnitra, u silnic prvních tříd krajské úřady, u ostatních městské úřady (příslušný úřad s rozšířenou působností).

K žádosti je nutné vždy připojit vyjádření Policie ČR – dopravního inspektorátu a vyjádření majitele nebo správce komunikace či veřejného prostranství (dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy – ŘSD ČR; silnice II. a III. třídy – správa a údržba silnic; místní komunikace, veřejná prostranství, účelové komunikace – město nebo obec). V případě, že se úprava dotkne práv dalších osob nebo organizací, je třeba získat i jejich vyjádření (např. osazení sloupků v blízkosti výjezdu hasičských vozidel, vozidel záchranné služby atd.).