Berlínský masakr: bezpečnostní systém kamionu zmírnil řádění teroristy

A byla to právě elektronika, která podle posledních zjištění zabránila tomu, aby se v Berlíně zopakoval scénář z červencového Nice, kde při podobném atentátu zabil terorista za volantem Renaultu Midlum 86 lidí.



Takzvaný Advanced Emergency Braking systém, zkráceně AEB, je za běžných okolností určen jako ochrana proti nárazu zezadu. Pokud řidič v rychlostech nad 15 km/h nereaguje na pomalejší vozidlo nebo překážku před sebou, systém ho nejprve akusticky a blikající ikonkou varuje před blížícím se nárazem a v případě, že šofér ani pak nic neudělá, začne naplno brzdit. Kolizi tak může zcela zabránit nebo zmírnit její následky.

AEB je systém pokročilého nouzového brzdění, který používá kameru a radar ke sledování dopravní situace před vozidlem. Účelem tohoto systému je pokud možno zabránit kolizi s vozidlem před sebou.

Asistenta však lze v náklaďácích vypnout pomocí tlačítka, jeho funkčnost omezíte i tím, že dáte najevo, že auto ovládáte (točíte volantem, šlapete na plyn). I Amri varování podle všeho ignoroval a vozidlo dále ovládal.

Tahač se zastavil po 70-80 metrech a výsledky atentátníkova řádění nebyly tak hrozné jako ve Francii.

Někteří odborníci však s významnou rolí asistenčních systémů nesouhlasí. „Podle mého auto zastavilo proto, že Tunisan najel do jednoho ze stánků a měl zařazen vysoký rychlostní stupeň, takže mu zhasl motor,“ prohlásil pro Süddeutsche Zeitung Karlheinz Schmidt z německého spolku pro logistiku a nákladní dopravu. Přinejmenším pomocnou roli asistentů ale nevyloučil.

Berlínský atentát tak možná bude mít dohru i na poli asistenčních systémů. Objevily se návrhy na dodatečnou montáž systémů i do starších vozidel (tzv. retrofitting), což je ale velice nákladné. Prý by to stálo až 200 000 Kč na jedno auto.

Nařízení EU by se ovšem mohlo rozšířit i na menší užitková nebo i osobní vozidla. V jejich případě už dnes přítomnost nouzového brzdění do velké míry ovlivňuje hodnocení bezpečnosti vozidel EuroNCAP. Především se ale mluví o tom, že by systém neměl jít vypnout tlačítkem jako dosud.