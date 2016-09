Speciál pro závody o metr piv, ze kterého chlap nespustí oči

Co vlastně obnáší a co to je pravý scramble? Je to závod cestou necestou anglickou krajinou z farmy na farmu. Popřípadě od hospody k hospodě. Aby tohle mašiny zvládly, byly v průběhu let více či méně přizpůsobovány k pohybu mimo silnici.

Postupně se tak prodlužovaly zdvihy tlumičů, výfuky stoupaly pod sedla a spodky motorů se oblékaly do plechových brnění. Zároveň se kola obouvala do zubatých terénních gum. Takto upraveným strojům se začalo přezdívat scramblery. Když později první scramblery pronikly za oceán, položily v kalifornii základy toho, čemu se dnes říká motokros.

Drsňák

Tak tedy zpět ke schůzce s bavorským pořízkem: Když ho vidím stát v garážích s těmi zubatými gumami, pořád si ještě říkám, jestli si přeci jen neukousnul velké sousto. Jeho nejbližší příbuzný je doma spíše před kavárnou v centru města. Na druhou stranu kromě kol, která jsou na rozdíl od café raceru z lehké slitiny, má také dvojici výfukových koncovek vytažených pěkně vysoko pod sedlo. To je pěkně placaté, vytažené mírně nahoru po nádrži, postaru příčně prošité a hlavně v elegantní barvě hnědé kůže.

Podsedlový rám je nazdoben krásným hliníkovým trojúhelníkem s dvojicí vnitřních otvorů vyplněnou mřížkou z tahokovu. Zbytek rámu tvoří soustava ocelových trubek do které je vpleten motor s převodovkou. Ten je součástí rámu.

Vzhled scrambleru je koktejlem designových vychytávek. Jeden neví, kam koukat dříve. Místem, kam se oči vždycky spolehlivě vrátí, je ale bez všech pochybností obrovská sedmnáctilitrová nádrž v povrchové úpravě leštěného hliníku, zdobeného jenom logy BMW. Nádrž jakoby nakynula a přetekla po motorce. Navzdory své velikosti ale perfektně splynula s motorkou. V přední části bylo dokonce nutné vytvořit prolisy pro případ, že by se trubky přední vidlice natočily do plného rejdu.

Přední světlomet působí dojmem, jakoby ho před deseti minutami někdo narychlo přemontoval z traktoru ve stodole těsně před startem do nočního scramblu. Při bližším ohledání ale zjistím, že někdo strávil zatraceně hodně hodin za kreslicím prknem, aby to takhle vypadalo. Stejně jako úzký ledkový proužek zadního světla, který visí na blatníku hodně vysoko nad zadním kolem.

Letmo uložené zadní kolo patří už u bavoráků k zaběhnuté klasice. Stejně ale bude vždy symbolem rebelie a touhy vypadat jinak. Úplně stejně to má nastaveno scrambler. A kromě toho má v noze zadní kyvky ukryt kardan. To znamená, že náhon zadního kola je v podstatě bezúdržbový.

Každá legrace něco stojí, a tak je na oltář pohodlí položeno asi dvacet procent výkonu motoru. Klidně ale zatlačte slzu. Toho výkonu je tady celých sto deset koní. Na perfektní zábavu je to víc než dost, kardan nekardan.

Uspořádání motoru s dvojicí protiběžných pístů přináší slušnou porci krouticího momentu. Řečí čísel je to 119 Nm, ovšem již od šesti tisíc otáček. Takže po vypnutí brzdového asistenta na zadním kole protočí bavorák terénní Metzeleru Karoo 3 na prašné cestě se stejnou lehkostí jako na ledu.

Gumy mají vzorek složený z obrovských špalků a při jízdě po asfaltu hučí, jako když se blíží traktor. Na boku nesou označení M+S. To znamená, že nejlépe se jim daří v blátě a považte – na sněhu.

Na nádobce brzdové kapaliny pro přední kotouče nalézám samolepku upozorňující na skutečnost, že vozidlo obouvá zimáky a proto je jeho doporučená maximálka omezena na sto šedesát kilometrů za hodinu. Mám-li být upřimný, pak na motorce mám čest s touhle symbolikou vůbec poprvé a působí na mne trochu bizarním dojmem. Ale k celkovému punkovému stylu německého scrambleru to tak nějak patří.

VIDEO: To je jízda. Nový BMW R nineT Scrambler Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po otočení klíčkem ve spínací skříňce proběhne test „všech sedmi“ kontrolek v jednoduchém kulatém budíku. Jenom pro pořádek. Není tady ani palivoměr. Pokud je někdo extrémně zvídavý, pak je třeba před jízdou otevřít víčko nádrže a léty vybroušeným pohybem prohodit motorku mezi koleny. Šplouchá to? Tak jedeme!

BMW R Nine T Scrambler v číslech délka x šířka x výška x rozvor: 2 175 x 880 x 1 330 x 1 522 mm

výška sedla: 820 mm

hmotnost prázdného stroje, plně natankováno: 220 kg

užitečná nosnost: 210 kg

nádrž: 17 l

motor: vzduchem chlazený čtyřdobý dvouválec Boxer, 1 170 ccm

výkon: 81 kW (110 koní) při 7 750 ot/min

největší točivý moment: 116 Nm při 6 000 ot/min

největší rychlost: nad 200 km/h

spotřeba paliva na 100 km při konstantní rychlosti 90 km/h: 4,5 l

spotřeba paliva na 100 km při konstantní rychlosti 120 km/h: 5,9 l



spojka: suchá jednolamelová, hydraulicky ovládaná

rozměr ráfků: vpředu 3,00 x 19", vzadu 4,50 x 17"

pneumatiky: vpředu 120/70 R 19, vzadu 170/60 R 17

brzdy: vpředu dvoukotoučové, průměr 320 mm, čtyřpístkové třmeny; vzadu jednokotoučové, průměr 265 mm, dvoupístkový plovoucí třmen



Abych nebyl úplně sarkastický, v budíku se našlo místo pro dvouřádkový LCD displej. Ten umí kromě dílčí a celkové ujeté vzdálenosti ukázat i aktuální čas. V „menu“ se listuje tlačítkem „TRIP“ / „INFO“, které je k nahmátnutí palcem levé ruky. Vedle něho je spínač adrenalinového vodopádu. Dlouhým stiskem tlačítka ABS se totiž lze dobrovolně vzdát služeb brzdového asistenta na zadním kole.

Vpravo na řídítkách je to ještě o něco jednodušší. Plynu tam dělá společnost červené tlačítko startéru a chcípáku. V horní části se trochu omluvně snaží skrýt šedé tlačítko vyhřívání rukojetí. V celkovém kontextu s mašinou působí až nepatřičně luxusním dojmem.

Start

Mačkám startér, boxer poprvé typickým způsobem kopne do strany a dvojice titanových výfukových koncovek, které už v základu dodává Akrapovič, vyštěkne neurvale hlubokým tónem neberoucím ohledy na okolí. Zvuk výfuku mírně koriguje přívěra umístěná hned za katalyzátorem a ovládaná servo motorkem.

Lehce mačkám kapalinovou spojku a noha neslyšně řadí jedničku. Jde to tak samozřejmě, že se musím ještě jednou ujistit, že tam ten kvalt skutečně je. Pneumatiky se roztáčejí a špalky začínají hučet jako blížící se větrná smršť.

Dva, tři, čtyři, pak zavřít plyn před první zatáčkou, jeden kvalt dolů a výfuky mi vynadají hlasitým prsknutím. Na to, že R Nine T Scrambler budí rozruch, i když tiše stojí na ulici ledabyle opřený o boční stojan, už jsem si za tu krátkou chvíli zvykl. Když atraktivní zevnějšek doplním ještě výraznou zvukovou kulisou, pak na sobě cítím opravdu oči všech chlapů a kluků, které míjím cestou odpolední špičkou.

Na první pohled široká řídítka v praxi nakonec tak široká nejsou a mezi auty se dá protáhnout bez potíží. Zároveň také platí, že kde projedou řídítka, projedou i do stran vystrčené válce. Po městě tedy na jedničku. Tramvajové koleje, propadlé kanály, obrubníky nebo sem tam chybějící dlažky ignoruji. Bavorák je s přehledem posvačí.

Konečně se blížím k místu, kde se asfalt změní na proschlou prašnou polní cestu, která později přechází do travnaté louky. Tudy by se klidně nějaký ten terénní závod o metr piv jet mohl. V cestě mi stojí třeba i zhruba třiceticentimetrová mez. ABS vypínám tak nějak samozřejmě a předním kolem se zakusuji do terénu. Zadek si přihrábne, mírně se zhoupnu a šup, už to valím po louce! Jako by nic.

Zatočím trochu rukojetí plynu a zadek mašiny jde mírně do boku. Přední vidlice mezi tím pevně vede přední kolo „minovým polem“ travnatých drnů. Motorka s na první pohled rustikální vzhledem začíná řádit jako dvoutaktní krosový puberťák. Přední brzdy se nechají citlivě nadávkovat, zatímco zadek se rád sveze řízeným smykem.

V rohu louky přiletím na prašný plácek, kde dořadím až do jedničky. Scrambler se nechá naklonit a v oblaku prachu otočit kolem nohy, jako kdyby v tu chvíli zahodil minimálně polovinu ze svých dvou set dvaceti kilo. Zadní guma se zahryzne do prašné cesty a už se letí polňačkou nazpět. Jsem z té polní akce tak rozjetý, že se mi nechce domů.

Pro chlapáky s balíkem peněz

Na počátku svého krátkého, avšak o to intenzivnějšího setkání jsem projevil malou dávku pochybností o tom, zda by na první pohled hrubě tesaný Němec obstál v klasickém anglickém závodu. Po třech dnech a velké porci poctivé chlapské zábavy musím konstatovat, že kromě toho, že by zcela určitě obstál, bych neváhal vsadit na jeho výhru.

Asi jediným handicapem BMW R Nine T Scrambler tak zůstává jeho cena. Základní provedení se totiž blíží nebezpečně blízko hranici 400 tisíc korun. Testovaná verze je konkrétně k mání za tři sta čtyřicet sedm tisíc korun. No alespoň včetně DPH.