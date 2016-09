Carl Haas: závodní legenda s doutníkem v puse a Newmanem po boku

Když se jeho úspěchy sečtou, byl Haas jedním z nejlepších závodních manažerů v dějinách. Minimálně v USA, kde se formulové závodění vydalo vlastní cestou. Možná ne tak navoněnou jako v případě oficiálního mistrovství světa F1, ale podobně rychlou a v mnoha ohledech mnohem atraktivnější.

Přitom na začátku šedesátých let byl blázen do leteckých modelů. Pak jej ale někdo vzal na závody na okruh Elkhart Lake a Haas závodění propadl. „Jednou jsem jel do Británie do firmy Hewlands podívat se, jestli by nebyli schopni dodat převodovku pro monopost Lola. Pár jsem jich vzal s sebou do Spojených států a prodal je. Tak to začalo. Náhodou. Závodil jsem a prodával převodovky. Zapadlo to do sebe. Ale postupně jsem ale závodění opustil. Tím se nedá vydělat,“ popsal své začátky Haas.

Svůj byznys založil na jednoduchém principu. Garantoval, že dokáže konkrétní díl dodat kamkoliv po Spojených státech do 24 hodin. Dnes už je to samozřejmost, ale v šedesátých letech to bylo něco nepředstavitelného. Dodací lhůty závodních dílů byly v řádu týdnů. Když tým neměl náhradní součástku na skladě, měl smůlu. Další závod nejel, pokud mu díl někdo nepůjčil. Carl Haas to změnil. A stalo se to, co se stát muselo: jeho díly měli zanedlouho skoro všichni.

Osudové spojení s legendárním Newmanem

Postupně sbíral další kontakty, stal se distributorem monopostů Lola a zastupoval ve Spojených státech značku Ferrari. A sportu se držel jako manažer. Už od poloviny šedesátých let řídil tým značky Lola. Dnes by se dalo říct, že byl tovární. Za volantem jeho vozů se střídala řada legendárních jmen: Jackie Stewart, Jacky Ickx, Brian Redman a další.

Nejlepší „obchod“ svého života Haas udělal v roce 1983. Síly dal dohromady s Paulem Newmanem, hereckou legendou, které v té době už táhlo na šedesát, ale přesto stále závodil. Od roku 1976 byl podílníkem v týmu Billa Freemana. Sbírali úspěchy v sériích CAN AM a koketovali s vytrvalostními závody. Jenže Newmana to táhlo k „open wheelers“, tedy autům s holými koly. Zkrátka k formulím. A proto se spojil s Haasem, který byl v tehdejším paddocku amerických formulí největší osobností.

Závodní manager Carl Haas: legenda s doutníkem v puse a Paulem Newmanem po boku

Ve formulovém závodním prostředí ve Spojených státech tehdy nebyla dobrá atmosféra. Proti oficiálnímu americkému autoklubu se postavila skupina závodních týmů, kteří se inspirovali Berniem Ecclestonem v Evropě a po vzoru „jeho“ FOCA vytvořily organizaci CART, která sdružovala odbojné týmy. Autoklubu zůstal jediný zásadní spojenec, majitel pověstné „staré cihelny“ v Indianapolis. Autoklub neměl závodníky, závodníci neměli nejslavnější trať.

Právě Haas byl podle mnoha tehdejších jezdců i týmových bossů tím, kdo dostal závody pod hlavičkou CART na výsluní. Tím, že dodával (samozřejmě za peníze) díly pro celý paddock, výrazně zjednodušil logistiku týmů. Závodit s ním bylo zkrátka jednodušší.

Tým Haas-Newman mezitím angažoval tehdy třiačtyřicetiletého mistra světa F1 Maria Andrettiho. Ten získal pro Lotus titul v roce 1978 a ještě v roce 1982 byl za volantem monopostu Alfa Romeo celkově třetí. V Americe se rozkoukával jediný rok. Titul CART vyhrál už v roce 1984 - jak jinak než s britskou formulí Lola, na jejíž dodávky měl Haas v Americe v podstatě monopol.

Další titul pro Haasův a Newmanův tým získal Mariův syn Michael v roce 1991, o dva roky později přidal další Nigel Mansell. V roce 1999 sebrala týmu šanci na titul kolize mezi Andrettim a tehdy vycházející hvězdou Juanem Pablem Montoyou v japonském Motegi. Tehdy jedinkrát Haas dobrovolně odložil svůj doutník, hodil ho totiž po šéfovi Montoyova týmu.

Největší úspěch přišel v novém miléniu

Nejúspěšnější éru tým zažil až po přelomu tisíciletí. Od roku 2004 do roku 2007 nenašel jejich jezdec, Francouz Sebastien Bourdais, jediného přemožitele. První tři tituly získal na monopostu Lola B2/00 s motorem Cosworth, poslední s vozem amerického výrobce exotických sportovních aut Panoz.

Jenže to byla labutí píseň. 14. září 2008 zkrachovala jednání o záchraně banky Lehman Brothers, jejíž pád odstartoval největší ekonomickou krizi v USA od konce sedmdesátých let. 26. září zemřel na rakovinu plic Paul Newman. Haasovi bylo 79 let. Do roku 2010 byl partnerem týmu Mike Lanigan, který provozoval vlastní závodní stáj. V roce 2011 pak Haas oznámil, že kvůli „ekonomické atmosféře“ s týmem končí.

Když zemřel, napsal Mario Andretti na svůj twitterový účet: „Odpočívej v pokoji, Carle Haasi. Dvanáct sezon s tebou bylo vítězných, intenzivních a zábavných. Všechno dohromady. Tým Newman/Haas je zase pohromadě - v nebi.“