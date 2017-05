Kolik bude stát Škoda Karoq? Odborníci tipují 450 tisíc korun a více

Škoda Karoq je dvojčetem Seatu Ateca, který s ceníkem startuje na 469 tisících korun. Výše než novinka je pak u české značky postaven až sedmimístný Kodiaq, za kterého chce Škoda minimálně 693 900 korun. Oslovili jsme odborníky, aby se nad cenovkou nové Škodovky zamysleli.

„Cenovka bude vyšší, než byla současná cena Škody Yeti, jelikož model Karoq se posouvá o něco dále ve své kategorii,“ uvádí David Marek z leasingové firmy LeasePlan. Podle něj lze základní cenovku pro očekávat okolo 420 tisíc korun bez DPH, s daní to vychází na 508 tisíc. „Za vyšší motorizace a výbavy se ceny budou dostávat výrazně výše,“ dodává Marek. Při odhadu ceny vychází z koncernových příbuzných Karoqa. Základní cenu kolem 500 tisíc korun tipuje také Oldřich Friedinger z ČSOB Leasing.

Optimističtější odhad má Radek Donner. Obchodní ředitel pražského dealerství škodovek NH Car tipuje startovací cenu na 450 tisíc. Stejnou částku uvádí Petr Plocek z UniCredit Leasing: „Příplatek za základní provedení dieselu by měl být přibližně 40 tisíc korun,“ odhaduje.

Ceny novinky představené před několika dny zatím Škoda ani nenaznačila, objednávat se tedy Karoq zatím nedá. Dealeři ovšem už zaznamenávají první reakce. „Máme na něj spoustu reakcí a zamluvené už máme čtyři kusy v přesně určené verzi motoru a pohonu,“ chlubí se Radek Donner z NH Caru. „Tyto vozy si zamluvili zákazníci vlastně bez toho, aby Karoqa na vlastní oči viděli. Chtějí je, ať to stojí, co to stojí,“ komentuje s nadsázkou Donner a vysvětluje, že klienti využívají flexibility operativního leasingu, kdy si určí limit měsíční splátky, na základě kterého pak upravují délku pronájmu a další parametry.

Podle Donnera je o novinku zájem větší než o Škodu Kodiaq. „A u něj byl opravdu velký,“ dodává s tím, že se lidem menší z dvojice škodováckých SUV líbí více. Podle Donnera si pro novinku příjdou spokojení majitelé předchůdce Karoqa. „Prodali jsme spoustu Škod Yeti, zákazníci s nimi byli velmi spokojeni. Jediné, na co si stěžovali, byl malý kufr, což Karoq vyřešil.“

Benzin do rodin, nafta pro firmy

V posledních statistikách tvoří auta typu SUV čtvrtinu evropských prodejů. Podle Víta Pěkného, nezávislého experta na automobilový trh a autoprůmysl, se dá očekávat, že Karoq svou kategorii v Česku ovládne. „Ani z hlediska údržbových nákladů neočekáváme nějakou revoluci, neboť vše v koncernu je vyráběno na platformách MQB, a tudíž jde o víceméně poznanou techniku,“ dodává Marek.

Ten za hlavní konkurenty novinky považuje právě VW Tiguan (od 582 900 korun) a Seat Ateca (od 468 900) , ale také Peugeot 3008 (od 510 tisíc korun), Kiu Sportage (469 980 korun) nebo Renault Kadjar (479 900 korun). Oldřich Friedinger z ČSOB Leasingu přidává ještě Hyundai Tucson (od 539 990) nebo Ford Kuga (571 990 korun). „Určitě utrpí i u zákazníků oblíbený Nissan Qashqai (od 478 100 korun),“ připomíná dalšího z žádaných konkurentů Vít Pěkný.

„Podle vlastních marketingových instrukcí Škoda Karoq jistě míří na mladé, aktivní a úspěšné zákazníky ve věkové kategorii 30 až 40 let ve střední příjmové kategorii, realitu ale lze očekávat trochu jinde,“ analyzuje Pěkný.

Menší benzinové motory v konfiguraci s pohonem předních kol bude podle něj volit starší generace jako auto do penze. „Je vyšší, dobře se do něj nasedá a budí dojem bezpečnosti, takže pro převoz vnoučat ideální volba,“ komentuje expert. „Další cílovou skupinou těchto provedení budou manželky úspěšných manažerů žijících na okraji měst nebo v satelitech fungující jako mama taxi a snící o prémiovějších značkách, avšak příjmová realita manžela je odkáže ke Karoqu.“

Slabší naftové provedení osloví privátní i fleetovou klientelu. Nejvýkonnější naftové provedení s pohonem všech kol bude auto pro podnikatele, kteří dříve pořizovali pohon všech kol například do Octavie, a pro zaměstnance na středně vyšších pozicích. „Segment SUV začne pomalu pronikat i do fleetových struktur, protože v rámci boje o kvalitní pracovníky i takový benefit může být motivem pro změnu zaměstnání,“ všímá si Vít Pěkný. „Velké firmy začínají kupovat Kodiaqa. Už nejsou zapovězené, což je průlom. A to stejné se dá čekat u novinky,“ souhlasí Radek Donner.

„Při zohledňování stupňů výbav očekávám, že Škoda bude cílit na privátní klientelu svou známou zbraní: atraktivními pakety za zvýhodněnou cenu,“ komentuje Vít Pěkný. „Vozy registrované na IČO naopak budou ve vyšších výbavách a předpokládám u nich i tradičně delší dodací lhůty, minimálně během prvního roku výroby.“

Radek Donner z NH Caru je přesvědčený, že k velmi žádaným variantám bude patřit u privátní klientely provedení s benzinovým čtyřválcem 1,5 TSI. „Lidé se o tento motor velmi zajímají,“ dodává. „Fleetoví zákazníci samozřejmě budou brát diesely ve vyšší specifikaci,“ uzavírá Donner.