Číňané jsou na nákupech, teď krouží kolem Fiatu a Jeepu

Do koncernu FCA nyní patří značky Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Ram a SRT. K tomu vlastní firmy Comau (systémy pro průmyslovou automatizaci), Magneti Marelli (komponenty pro autoprůmysl), Mopar (automobilové doplňky) a ocelárnu Teksid.



Podle Automotive News už do centrály FCA v Auburn Hills na předměstí Detroitu v uplynulých týdnech dorazila od čínských automobilek minimálně jedna konkrétní nabídka na odkup firmy, kterou ovšem management odmítl, protože měla být příliš nízká. Zájemce měl nabízet o něco více, než jaká je aktuální hodnota firmy.

Podle zdroje NBC News měl s nabídkou přijít čínský partner FCA, kantonská automobilka GAC (Guangzhou Automobile Group). FCA a GAC vyrábějí v rámci jonit-venture v Číně Fiat Viaggio a několik modelů Jeepu. Na začátku letošního roku John Murphy, analytik Merrill Lynch, prohlásil, že FCA koupí čínská firma do tří až pěti let a právě GAC bude jedním z těch, kdo bude mít zájem.

Podle čínských zákonů musí zahraniční automobilky, které tam chtějí vyrábět, spolupracovat s místní automobilkou. A naopak na dovážená auta je uvaleno vysoké clo, na auta vyrobená v Americe je to 25 procent.

Automotive News zjistil, že vedení FCA bylo také v uplynulých týdnech na návštěvě u čínské automobilky Great Wall Motor a naopak čínská delegace byla minulý týden v centrále italsko-amerického koncernu.

V květnu 2016 byla u FCA návštěva vysokých vládních činitelů z Číny, byl tam mimo jiné Chu Čchun-chua, člen politbyra Komunistické strany, Cchuej Tchien-kchaj, velvyslanec Číny v USA, nebo Čang Fang-jou, šéf automobilky Guangzhou Automobile Group. Ve hře mají být ještě další výrobci aut - Dongfeng Motor nebo Zhejiang Geely Holding Group.

Číňané mají nyní analyzovat stav FCA, podle Automotive News jsou pod tlakem vlády, aby expandovali do zahraničí tím, že budou skupovat cizí značky (směrnice nazvaná China Outbound). Čína zahájila program obřích investic po celém světě a pracuje na propojení Číny s Euroasií, které má Pekingu zároveň umožnit hrát větší roli v regionu i na globálním poli. Program zahájený v roce 2013 nese název Jeden pás, jedna cesta (oficiálně One Belt, One Road neboli OBOR) a jeho cílem je vytvoření hlavního námořního uzlu s novými přístavy a pozemního uzlu, který počítá s výstavbou silnic i železnic.

Čínské automobilky skupují zavedené světové značky už přes deset let. Po akvizicích zkrachovalého Roveru a MG je jednou z nejvýznamnějších koupě švédského Volva automobilkou Geely v roce 2010. Geely ovšem už oficiálně prohlásilo, že o FCA zájem nemá. Prohlásil to Kuej Šeng Jüe z vedení automobilky.

Bloomberg minulý týden oznámil, že čínské společnosti plánují za takové akvizice utratit 1,5 bilionu dolarů v následujícím desetiletí. To je 70procentní nárůst v porovnání s dneškem.

„Právě teď mají čínští výrobci automobilů plnou podporu Pekingu, aby to udělali,“ komentuje Michael Dunne, expert na čínský autoprůmysl z hongkongské investiční společnosti Dunne Automotive, podle kterého na tyto nákupy tlačí čínská vláda už od roku 2015.

Jako příklady akvizic provedených na základě plánu China Outbound uvádí koupi italského výrobce pneumatik Pirelli (od března 2015 vlastněný firmou ChemChina) nebo německého výrobce průmyslových robotů Kuka (od roku 2016 patří pod Midea Group).

„Zájem je skutečný, nepochybuji,“ řekl Dunne. „Komplikace jsou na politické stránce: co by to znamenalo kdyby čínská firmy získala americkou automobilku, bez ohledu na to, kde sídlí její ústředí?“

​FCA má na celém světě 162 výrobních závodů a dalších 87 vývojových středisek. V Severní Americe má společnost FCA síť přibližně 2 600 dealerů v USA a k tomu rozsáhlé distribuční sítě v Kanadě a Mexiku. Právě dealerská síť je klíčová, pokud chce automobilka na nějaký trh vstoupit. Její vybudování ovšem stojí obrovské peníze. Výhodou FCA je také to, že má globální působnost. Fiat je například velmi silný v Jižní Americe.

Čínské automobilky už celou dekádu plánují velký útok na automobilové trhy Severní Ameriky. Díky partnerstvím, která uzavírají se světovými automobilkami, technologickou ztrátu rychle stahují. Akvizice FCA by tedy byla trefou do černého.

„Čínské automobilky si jsou vědomy toho, že nemohou být závislé pouze na domácím trhu. Vybudování pozice a evropském nebo americkém trhu je však otázkou mnoha let a dosavadní sporadické pokusy čínských značek skončily neúspěchem. Jako uskutečnitelný se naopak ukazuje model, kdy kapitálově dobře vybavená čínská firma koupí automobilku s dobrou pozicí na cílovém trhu, navíc disponující technologickým know-how,“ komentuje Jan Linhart, partner KPMG odpovědný za automobilový sektor. „Příkladem z nedávné doby může být například akvizice švédské automobilky Volvo ze strany čínské Geely nebo investice indické automobilky Tata Motors do britského výrobce Jaguar Land Rover. Zájem o koupi jakékoliv automobilky s vybudovanou pozicí na západních trzích je tedy pochopitelný,“ dodává.

Podle Automotive News je FCA na prodej už dva roky, šéf firmy Sergio Marchionne ovšem podle všeho aktivně nehledá kupce, původně se zaměřil spíše na hledání partnera, se kterým by vytvořil alianci.



Myšlenka prodat FCA Číňanům měla Marchionnemu problesknout hlavou přesně před dvěma lety, v srpnu 2015. Tehdy řekl, že pečlivě studuje potenciální fúze s četnými asijskými automobilkami. Zjistil ovšem, že žádná asijská automobilka nehledala partnery. „Ale můžou nás koupit. Myslím, že nás koupí Číňané.“

„Jediný, kdo dnes má peníze a důvod převzít FCA, je Čína,“ komentuje dnes David Sullivan, konzultant AutoPacific.

Naposledy zkoušel Marchionne přesvědčit ke spolupráci největší americkou automobilku General Motors. Když ho v roce 2015 odmítli a k tomu kvůli aféře Dieselgate týkající se Volkswagenu na severoamerickém trhu opustil i nápad přilákat k partnerství německý koncern, zaměřil se na změny uvnitř firmy, aby byla pro případné partnery atraktivní.

Transformace má být dokončena v příštím roce a Marchionne, který už několikrát prohlásil, že tehdy vedení firmy opustí, říká, že splní cíle, které si naplánoval v roce 2014. Součástí toho by mohlo být také rozprodání některých divizí, které nejsou přímo spjaté s výrobou aut (například Magnetti Marelli).

FCA může být pro Číňany atraktivní právě porto, že Marchionne firmu intenzivně transformuje a pracuje především na racionalizaci. Ukončil výrobu nerentabilních modelů a naopak nakrmil dojné krávy - značky Ram a Jeep. Nabídku v severní Americe jednoduše přebudouval tak, aby mířila tam, kde jsou peníze (zákazníci).

Podle renomovaného italského magazínu Quattroruote by se případný prodej firmy do Číny neměl týkat značek Alfa Romeo a Maserati, u kterých chce fond Exor vlastněný rodinou Agnelliů a držící kontrolní balík FCA, zachovat jejich italskost. Řešením má být vyvedení těchto značek ze struktury FCA, jak to před časem Exor udělal s Ferrari.

Podle expertů je nyní ideální čas na prodej, FCA má nyní především ve značkách specializovaných na terénní vozy Jeep a RAM nabídku a prodejní síť odpovídající požadavkům čínské vlady na „atraktivní akvizice“. Marchionne a jeho šéfové v Exoru to říkají jasně: vypište dostatečně velký šek a klíče od FCA jsou vaše.