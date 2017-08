Autofotka týdne: Citroën pomalovaný od Picassa se už roky hledá

Slavný Citroën DS mu ovšem posloužil jako plátno už před 60 lety. Dodnes se to auto hledá.



Picassologové z toho mají zamotanou hlavu, dílo jménem Girlanda míru v žádném přehledu díla slavného malíře nefiguruje. Přitom se přesně ví, jak vypadá a taky za jakých okolností vzniklo.

Ta černobílá fotografie už koluje světem nějaký rok. Osobou na snímku ovšem není sám velikán umění, důležité je auto za ním. Modrý Citroën DS ročník 1955 s bílou střechou má na boku malbu s typickým Picassovým rukopisem. Namaloval ji na dveře toho slavného auta v době, kdy přebýval ve Francii, kam utekl přes španělským diktátorem Francem.

To bylo tak, Manuel Mejido, mladý mexický reportér usazený ve Francii, se chtěl dostat k Picassovi, aby s ním udělal rozhovor. To bylo v zimě 1958 a Picasso přebýval ve své vile La Californie na Azurovém pobřeží. Protože měl na žurnalisty „alergii“, přihlásil se k němu Mejido jako zástupce Španělského republikánského centra v Mexiku, organizace, která se starala o ty, kteří utekli ze Španělska před občanskou válkou. Mejido dorazil do vily nad Antibes společně se dvěma kolumbijskými studenty, mladou Francouzkou a historkou, že je za výraznou osobností té doby a tváří španělských republikánů vyslali jeho krajané přebývající v Mexiku.

Na to Picasso slyšel a dvaadvacetiletému ambicióznímu Mejidovi rozhovor dal čtyři dny na to, měl dorazit v jedenáct. Kolumbijci si mistra natáčeli pro dokument, který chystali a celá společnost se procházela po zahradě vily. Picasso ovšem znenadání na dvě hodiny zmizel, čekali na něj s nervozitou, netušili, jestli se vrátí.

Když byl zpátky, zas mluvil o umění a politice. „Nikdy jsem nepřestal malovat a snít,“ řekl jim pak a vyzval je, aby ho následovali. A ukázal jim bílou malůvku, kterou vytvořil na boku vozu, kterým přijeli.

Podle španělských novin El Pais Mejido zareagoval: „Nádherné, ale nepodepsal jste to, maestro.“ Malíř na to: „Co chcete, obraz od Picassa nebo jeho podpis?“ „Obojí, maestro, to je ta nejlepší kombinace.“ Picasso tedy ještě přidal podpis na blatník.

Když se Mejida v roce 2005 na osud Girlandy míru ptali, odpověděl tehdy 72letý renomovaný reportér: „Potřeboval jsem peníze!“ Auto tehdy prodal jedné galerii a rychle ho ztratil z dohledu. Pak ovšem auto zmizelo a dodnes o něm nikdo nic neví.

Novinář, který dělal rozhovory s velikány své doby od Chruščova po Reagana, tehdy řekl, že myslí, že to modré DS bude u některého ze sběratelů.