Citroën vrací do Česka šrotovné, je to jinak pojmenovaná sleva

Nová vlna šrotovného, která má pobídnout majitele starších aut, se šíří Evropou od srpnového „dieselového summitu“ německých automobilek. Značky postupně dobrovolně vyhlašují programy šrotovného, tentokrát tedy nejde o aktivitu jednotlivých zemí, ale výrobců aut.

Jde vlastně o nový způsob nabízení slev při nákupu vozu. František Neuman, šéf českého zastoupení Citroënu, který se šrotovným v Česku tentokrát přišel jako první, přiznává, že se inspiroval právě v Německu a Velké Británii.

Průměrný věk aut jezdících po českých silnicích je patnáct let, automobilky a vlády dlouhodobě tlačí na to, aby se vozový park omlazoval. „V Česku je nyní registrováno 202 tisíc citroënů, jejich průměrné stáří je 13 let, 80 tisíc z nich je starších patnácti let,“ cituje ze statistik Neuman.

„Různá zvýhodnění při odevzdání dosluhujícího či ojetého vozu jsou u českých prodejců poměrně běžná, ale výhoda pro zákazníka se pohybuje v řádech nižších desítek korun,“ popisuje František Neuman. Citroën od prvního září spustil program vlastního šrotovného, který nabízí na většinu modelové řady osobních aut slevu v rozmezí od 30 tisíc (u modelu C1, C3 a C-elyseé) až po 120 tisíc korun (berlingo).

Neumann předpokládá, že největší úspěch bude mít akce u těch, kteří by si jinak koupili ojeté auto a nebo šli pro nové v ceně do 250 tisíc korun. Šrotovné prozatím vyhlásila automobilka do konce roku, podle Neumanna se ovšem může prodloužit. Na rozdíl od Německa, kde je aktuální šrotovné zaměřené jen na dieselová auta, platí akce v Česku na benzinové i naftové vozy všech značek, podmínkou je, že musí mít platnou STK a majitel musí auto vlastnit alespoň půl roku.

Auta splňující emisní normu Euro 3 ( přibližně do roku 2004) a nižší budou dealeři značky odevzdávat certifikovaným střediskům, která šrotují auta. „Takové vozy necháme ekologicky zlikvidovat, aby byla garance, že se již znovu nedostanou do provozu,“ popisuje Neuman.

Nutno upřesnit, že nová akce je vlastně jinak strukturovaná nabídka slev, na kterých Citroën standardně staví své ceníky. Značka tedy aktuálně zrušila akční ceníky a místo toho má ty se „šrotovným“. Pro ty, kteří auto nemají, nabízí ovšem slevu i nadále ve výši 80 procent „šrotovného“.

František Neumann čeká, že do konce roku v rámci šrotovného prodá Citroën v Česku přibližně 1000 aut (za prvních osm měsíců letoška prodala automobilka 5 468 aut, nejdůležitějším modelem značky v ČR je Berlingo). „Celá akce nás bude stát asi sto milionů korun,“ uvádí Neuman. Dealeři se na „šrotovací“ pobídce pro zákazníky podle něj podílí asi jedním procentem z ceny auta.