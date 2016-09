Z červené knihovny Fiatu: prostopášná Clara uměla pobouřit celou Itálii

Nejstarší vnučka zakladatele italské automobilky Fiat Clara Agnelli přišla na svět v době, kdy už byl Fiat třetím největším průmyslovým podnikem v Itálii. Automobilce se dařilo i díky tomu, že dodávala vozidla pro boje v první světové válce. Společnosti tehdy stále vládl její zakladatel Giovanni Agnelli. Jeho syn Edoardo nejevil o vedení podniku zájem, přestože patřil k hlavním akcionářům. Více se zajímal o fotbal, to on stál za velkým přerodem turínského Juventusu, z něhož vybudoval jeden z nejúspěšnějších fotbalových klubů nejen v Itálii, ale i na celém světě.

Edoardo měl se svou manželkou Virginií Bourbon del Monte celkem sedm dětí. Nejstarší Clara poměrně záhy zvolila trochu osamocenou životní cestu, když se neúčastnila rodinného podnikatelského dění a ani nestála o pozornost veřejnosti. Jenže té se jí nakonec dostávalo více než dost.

O otce přišli Clara Agnelli a její sourozenci nečekaně brzy, už v roce 1935 – jeho smrt způsobila tragická nehoda hydroplánu. Vdova Virginia si zakrátko začala románek s kontroverzním italským spisovatelem a novinářem Curziem Malapartem.

Giovanni Agnelli

Tento vztah ovšem neschvaloval vládce rodu, Edoardův otec Giovanni Agnelli, jemuž se nelíbilo, že výstřední Malaparte by mohl mít vliv na výchovu jeho vnoučat. Dokonce zahájil soudní proces, ve kterém požadoval odnětí dětí z matčiny péče. Soudy nejprve rozhodly v neprospěch Virginie a zdálo se, že žena s napůl šlechtickým původem o svých sedm dětí přijde. Nakonec však byl spor formálně ukončen a děti zůstaly u matky. Napjaté vztahy se tím však příliš neurovnaly.

Možná i proto souhlasila v roce 1938 čerstvě osmnáctiletá Clara se sňatkem s mužem téměř dvakrát tak starším – rodinným přítelem knížetem Tassilem Fürstenbergem, s nímž měla celkem tři děti. Ve skutečnosti jej však nemilovala, už mnohem dříve, ve svých dvanácti letech, se totiž zamilovala do herce a spisovatele Giovanniho Nuvolettiho, který byl o osm let starší než ona. Rodina ale jako by ji svazovala a nedovolila jí dát skutečným citům průchod. Běh událostí se začal měnit teprve po smrti Clařiny matky na podzim roku 1945. Opět šlo o smrt tragickou, s jejím vozem se poblíž Pisy čelně střetl nákladní automobil americké armády. Jen o dva týdny později zemřel i Clařin dědeček a do té doby hlava celého klanu Giovanni Agnelli.

V hledáčku paparazzi

Pro Claru byl možná právě toto impulz k osamostatnění se z vlivu rodiny, a tak o něco později, s nejmladším synem Sebastienem ještě coby batoletem, utekla právě se svým milovaným Nuvolettim. Scéna to prý byla jak z italských velkofilmů, při samotném útěku pár pronásledovali paparazzi a média celou záležitost pořádně rozmázla. Největší potíž pro Claru spočívala v tom, že cizoložství bylo tehdy v Itálii stále považováno za zločin, a tak dvojice prakticky neustále utíkala před zákonem. Římskokatolická církev žádala přísné a exemplární potrestání prominentního páru a pod jejím tlakem pak ministr vnitra nechal Claru a Nuvolettiho zatknout.

Oba přiznali vinu a Clara musela podle zákona požádat o to, aby si ji dojel vyzvednout její manžel. Také se musela oficiálním dokumentem Nuvolettiho zřeknout. Jenže tyto kroky byly pouze formální a srdce si poroučet nedalo, jejich románek pokračoval i nadále. To rozčilovalo zejména Clařina bratra Gianniho, tehdy již nového šéfa Fiatu, který ze společnosti vybudoval jednu z největších automobilek v Evropě. Pikantní přitom je, že sám Gianni byl pořádný proutník, který nenechal žádnou sukni na pokoji.

Měl postavení playboye a nesmírně vkusného magnáta, který určoval módní trendy. V síti jeho milostných avantýr uvízly například snacha britského premiéra Winstona Churchilla Pamela, herečka Anita Ekberg nebo módní návrhářka Jackie Rogers. Než se Gianni oženil, krátce se stýkal i s Jackie Kennedy. I přes tyto záletnické epizody se Gianni se svou sestrou kvůli její avantýře nechtěl stýkat a odmítal vkročit do jejího domu.

Jeho rozlícení uklidnila paradoxně až konfrontace obou milenců, ke které došlo v hotelu ve švýcarské Arose. Gianni tam sestru s jejím milým vypátral a rozhodl se jim osobně vyčinit. Jenže Nuvoletti sebevědomého Agnelliho odzbrojil, když mu řekl, že se klidně mohou za moment pohádat, pokud o to opravdu stojí. „Jenže podíval ses na sebe do zrcadla?“ dodal tehdy Nuvoletti. Oba muži, známí elegáni, na sobě v tu chvíli měli v podstatě shodný oblek, košili i kravatu. Gianni jen prý lakonicky odvětil, že se domnívá, že má doma i stejný kabát, jako má právě Nuvoletti. Ona metafora atmosféru pročistila, a ačkoli Gianni Agnelli nejspíš své sestře její chování zcela neodpustil, přestal, alespoň veřejně, její vztah řešit.

Pozdní svatba

Další uklidnění přišlo až v roce 1974 poté, co Itálie zlegalizovala rozvod. Clara Agnelli si svého milovaného Giovanniho Nuvolettiho konečně vzala, oddáni byli v civilním obřadu. V kapli rodinné vily, kterou zdědila po svém otci, pak uzavřeli církevní sňatek v roce 1989 poté, co její předchozí manžel zemřel. Od sňatku s Nuvolettim se konečně Clara mohla věnovat životu, který ji bavil. Se 4,5 procenta rodinného jmění se nemusela starat o práci, ráda pořádala večírky a s manželem podporovala umění. Vydala několik kuchařek a nakonec získala bližší vztah i k některým členům rodiny.

Lapo Elkann

Obzvlášť blízký jí byl její prasynovec Lapo Elkann. Clara byla známá jako žena výjimečného vkusu a obdivovatelka krásy a elegance.

Místo toho, aby bojovala za rodinný klan a podílela se na růstu jeho bohatství, prožila dramatický život princezny, která nakonec získala svého vysněného prince, i když to nebylo vůbec jednoduché. Zemřela 19. července ve věku 96 let.