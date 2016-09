Clarksonův Grand Tour má první trailer. Odstartuje v půlce listopadu

Půlminutový trailer k novému pořadu, konkurentovi Top Gearu, je podle očekávání dechberoucí. Slibuje, že Grand Tour na obrazovkách stanice Amazon Prime dá původnímu seriálu z BBC na frak.

„Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May jsou zpět s The Grand Tour, pořadem o dobrodružství, nadšení a přátelství ... pokud tedy budete akceptovat, že lidé, které nazýváte přáteli, jsou rovněž ti, kteří jsou často velice nepříjemní. Občas to dokonce bude show o autech,“ láká oficiální upoutávka na webu televizního kanálu Amazon Prime.

S novým názvem motoristické show přišli Clarkson, Hammond a May v květnu a na další podrobnosti si museli milovníci břitkého britského humoru a rychlých kol počkat až do září. Informace o startu Grand Tour se nejprve objevila v programovém harmonogramu služby Amazon Prime, následně se na YouTube a facebookových stránkách objevil první půlminutový trailer.

Sarkastická trojka z Británie natočila pro Amazon dvanáct epizod a každá trvá přibližně hodinu. Na rozdíl od konkurenčního Top Gearu však už nejde o televizní pořad, takže jednotlivé díly mohou mít různou délku. Zatím není ani jisté, zda se budou vysílat pravidelně, například po týdnu, nebo je Amazon nabídne divákům najednou. V Grand Tour se také nesmí objevit nic, co by připomínalo původní Top Gear.

Premiérový díl GT se natáčel v africkém Johannesburgu 17. července. A milovníci rychlých kol, bláznivých testů a sarkastické trojice z původního Top Gearu si mohli na show koupit lístky a být při tom (více zde). Show vzniká v obřích stanech, které pojmou 250 diváků a má putovní formát, každý díl se natáčí na jiném místě.