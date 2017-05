VIDEO: Unikátní crashtest. Porsche 911 se rozbilo doslova na kostičky

Crashtesty jsou nezbytnou součástí vývoje nového auta, testovací centrum ADACu v Landsbergu běžně provádí nárazové testy pro vlastní potřeby, ale například i pro oficiální zkoušky nezávislé organizace EuroNCAP udělující známé hvězdičkové hodnocení novým vozům. V loňském roce takto v Landsbergu rozbili 74 aut. A mezi nimi jedno celoplastové.



Více než 2700 dílku stavebnice Porsche 911 GT3 RS v měřítku 1:18 v ceně 300 eur (v Česku ho seženete od sedmi tisíc korun) nejdřív museli inženýři německého autoklubu seskládat. Při nárazu do bariéry v rychlosti 47 km/h (dnes se oficiální crashtesty provádějí v 64 kilometrové rychlosti), která je oproti plné velikosti pro opravdová auta patřičně zmenšená, se plastové kostky rozlétly na všechny strany. Plastovému autu z Lega samozřejmě chybějí patřičné výztuhy a deformační zóny, o hodnocení bezpečnosti tedy nemůže být řeč. Inženýři ADACu udělali test jen tak pro radost, ale jako technici oceňují, jak na sestaveném modelu všechno funguje a věrně ukazuje, jak některé věci na dospělých autech fungují.

Lego o svém modelu z řady Technic pro starší a pokročilé stavitele tvrdí, že ho vyvinulo přímo ve spolupráci s automobilkou. Má propracovaný kokpit se závodními sedadly, detailní přístrojovou desku a v ní odkládací přihrádku, v níž je unikátní sériové číslo, které každý kus tohoto porsche od Lega dostává. Parádní je funkční převodovka a plochý šestiválec, kterému vidíte do útrob, jak pracuje.

„Stavěl jsem ho asi 10 hodin, nespěchal jsem, užíval jsem si to,“ líčí nadšeně Jan Kamenský, manažer, kterému přesně takové oranžové porsche nadělil Ježíšek o uplynulých Vánocích.

„Je mnohem lepší než jakákoliv jiná ze stavebnic řady Technic. Opravdu to ukáže, jak se vyrábí auto a jak všechno funguje a spolupracuje. Je to pro opravdové ortodoxní fanoušky. Oproti menším modelům možná nevpadá na pohled tak vymazleně, protože je hodně věcí odhalených, aby byla zdůrazněna funkčnost. Je to orientovaná hlavně na toho, kdo auto staví, aby si to užil,“ popisuje Kamenský.