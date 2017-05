O dacie je zájem, čeká se na ně až půl roku. Letos přijede nový duster

Dacia před pár lety poměrně rychle rozšířila svoji modelovou řadu ze tří na pět, ale teď už nějakou dobu čeká na novinky. Jak to vypadá, větší modelová obměna přijde až kolem roku 2020. Prodejům to ale nijak nepřekáží, v Evropě loni Dacia rostla tempem 7,3 % a na některé vozy je čekací doba až šest měsíců. Co tedy můžeme od Dacie v dalších letech čekat?



Nejbližší a zároveň asi nejočekávanější novinkou bude nejspíš už letos nová generace modelu Duster. Ta stávající se vyrábí na podvozku B-Zero od roku 2010 a prodává se na mnoha trzích od Brazílie přes Turecko po Indonésii. Někde (například v Rusku) pod logem Renaultu. Facelift se představil na autosalonu ve Frankfurtu v roce 2013. Nová generace bude o něco luxusnější zejména v provedení interiéru, ale stále si zachová na trhu nepřekonatelný poměr ceny a užitné hodnoty.



Na rok 2017 jsou zatím připraveny především drobné facelifty. Novou masku chladiče a přední světlomety se čtyřmi LED diodami pro denní svícení dostaly modely Logan, Logan MCV, Sandero a Sandero Stepway. Nový je i startovací klíček. Šest stávajících pohonných jednotek zůstane, pouze základní motor 1.2 nahradí litrový benzinový tříválec SCe 75. Duster je poprvé možné koupit i s šestistupňovou automatickou převodovkou EDC pocházející od Renaultu.

Dacia Logan MCV Stepway Dacia Lodgy

Nejlevnějším vozem v nabídce je Logan. S cenou od 169 900 Kč je dlouhodobě nejlevnějším autem na českém trhu. Aktuální generace sedanu se prodává od roku 2012, kombi verze MCV pak od roku 2013. Aktuální facelift bude muset vydržet do roku 2019, kdy přijde na trh nová generace.

Postavena bude na platformě aliance Renault-Nissan, která nese název CMF. Nejspíš půjde o verzi CMF-A, na které se představil třeba Renault Kwid. Ve hře je ale i platforma CMF-B, na které je postaven třeba nový Nissan Micra. První varianta se ale zdá pravděpodobnější, protože platforma A je nákladově a vývojově levnější.

Malý minivan Dokker se vyrábí v alžírském Tangeru a stojí na stejném podvozku M-Zero jako Logan. Nové generace se dočká později než Logan, nejspíš až kolem roku 2020. Nástupce by měla dostat i zvýšená verze Dokker Stepway.

Sandero by se dalo pokládat za hatchbackovou variantu Loganu, ale nese vlastní jméno. Jeho verze Stepway je pak jakýmsi crossoverem v nabídce Dacie. Na některých trzích se prodává i pod značkou Renault, například v Rusku, kde se montuje v AvtoVAZu Togliatti.

Renault Sandero R.S. 2.0

Zajímavostí tohoto auta je, že v Argentině pro něj v roce 2015 divize Renault Sport připravila verzi R.S. 2.0 (opět s logem Renaultu na kapotě) s motorem o výkonu 146 koní. V Evropě se ale tato verze neprodává a není pravděpodobné, že bychom se jí někdy v budoucnu dočkali. Úplně nová generace Sandera je v plánu na rok 2019.

Pěti nebo sedmimístné MPV Lodgy se vyrábí od roku 2012 a před časem dostalo mírný facelift. Lodgy Stepway pak mělo premiéru o dva roky později. Vyrábí se v Rumunsku, Indii a Maroku a nástupce také nedostane dřív než v roce 2020.

Dočkáme se od Dacie nějakého překvapení v podobě úplně nové modelové řady? Není to jisté, automobilka na toto téma mlčí, ale pokud by se tak stalo, jako nejpravděpodobnější se jeví malý crossover navržený na základě modelu Renault Kwid. Ten se vyrábí v Indii a jde o jakýsi zmenšený Duster, ovšem bez pohonu všech kol. Na délku měří 3 679 mm, na šířku jen 1 579 mm. V Indii se prodává za ceny začínající v přepočtu pod 100 000 korunami. Pro Dacii by takové auto bylo logickou volbou, ale musela by udělat velké úpravy indického modelu, aby vůz vyhověl všem evropským předpisům.