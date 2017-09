Škola začíná. Projděte s dětmi trasu, zkuste dopravní hřiště

Nervozita z prvního dne v lavici, hlava plná zážitků a očekávaní: nic z toho malému školákovi nepřispěje k lepší koncentraci v silničním provozu. Cesta do školy je pro něj bez nadsázky nebezpečná, zvlášť v každoročně houstnoucí situaci na silnicích. Řidiči i rodiče musejí počítat s tím, že první zářijové dny hrozí vyšší riziko nehody.



Za loňský rok zemřelo v důsledku dopravních nehod celkem 13 dětí a dalších 141 bylo těžce zraněno. „Loni v září nebylo na českých silnicích usmrceno žádné dítě, nicméně 19 jich bylo těžce zraněno, což bylo spolu s měsícem červnem vůbec nejvíce. Jako každý rok se začátkem září proto prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost,“ apeluje vedoucí BESIPu Martin Farář.

Vývoj počtu usmrcených dětí v ČR

Pokud chcete školáka na cestu ulicemi do školy co nejlépe připravit, projděte s ním cestu do školy o víkendu nanečisto. A to i v případě, že jej budete do školy doprovázet. Dopravní výchovu mají děti i v mateřských školách, ale přes prázdniny dětská hlava plná letních zážitků leccos zapomene. Rodiče by proto měli zejména s prvňáčkem zopakovat všechna pravidla pro přecházení a předem připravit co nejbezpečnější cestu.

„Ve dne a po trase, kterou znají, potřebují děti dohled dospělého přibližně do 7 let. Bezpečné osvojení si samostatného pohybu po rušných ulicích budou nejednou zvládat až ve svých 12 letech. Děti opravdu nejsou zmenšeninou dospělých. Především žáčci prvního stupně základní školy jsou s ohledem na dopravní bezpečnost nespolehliví,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Dítě jako chodec

Prvních společných cest do školy lze využít k upozornění na nebezpečná místa. Malí školáci už znají ta nejzákladnější pravidla, ale je třeba pomoci jim s jejich praktickým užíváním.



V pohodě do školy K bezpečnému nástupu do školy bez nehod a zranění se připojuje i BESIP s dalšími partnery. Pod záštitou Středočeského kraje odborníci připravili zábavně-vzdělávací projekt zaměřený na oblast dopravní výchovy pro mateřské a základní školy i pro rodiče s dětmi. Akce se jmenuje V pohodě do školy a na Výstavišti v pražských Holešovice proběhne ve dnech 11. – 14. září. Program je rozdělen do dopoledních a odpoledních bloků. Na dětském dopravním hřišti se účastníci seznámí s dopravními značkami a s pomocí příslušníků Policie ČR budou řešit různé dopravní situace. Vyzkoušet si mohou i jízdu zručnosti na kole či koloběžce. Představí se jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, které mají připraveny zajímavé ukázky své práce. Zdroj: BESIP



„Děti vědí, že k přecházení slouží zebra, je ale dobré připomenout, že ani tohle místo není stoprocentně bezpečné. Starším dětem můžeme snadněji vysvětlit, že na přechodu pro chodce neexistuje žádná absolutní přednost a i tady je nutná opatrnost,“ upozorňují z BESIPu s tím, že rodinný trénink cesty do školy a výchova k obezřetnosti na ulicích je nenahraditelná. Děti se totiž učí především dobrým příkladem. Rodiče a další blízcí přitom svým chováním ovlivňují uvažování a následné projevy dítěte nejsilněji.

Je dobré myslet na to, že cesta vhodná pro dospělého nemusí být tou nejlepší variantou pro dítě. Na něj číhá nebezpečí v podobě přecházení přes rušné ulice v místech, kde nejsou přechody pro chodce či kde není provoz chodců řízen semafory. Malý školák může narazit na komplikace, které dospělý nevnímá.

„Dítě musí mít při tréninkové cestě prostor, aby se mohlo samo průběžně ptát. Svými otázkami doprovázejícímu rodiči naznačí, že mu něco není jasné, případně že v něčem vidí velký problém. Na vše je třeba dívat se dětskýma očima. Co vidí dospělý, často bývá malému školákovi ukryto. A naopak. Instruktáž musí být maximálně názorná,“ radí Budský.

Praktickým a navíc zábavným způsobem, jak dítěti pravidla provozu v hlavě osvěžit, může být i víkendová návštěva dopravního hřiště. Tam si malí školáci připomenou pravidla silničního provozu a natrénují cestu do školy třeba na kole. V České republice vzniklo více než 160 dopravních hřišť. Máme tak jednu z nejrozvinutějších sítí v Evropě.

Řidiči: klid a bystré oko

Řidiče na blízkost školy nebo školky, kde hrozí zvýšené nebezpečí vběhnutí dětí do vozovky, upozorňují svislé i vodorovné dopravní značky. Za autobusem se symbolem „Označení autobusu přepravujícího děti“, který zastavil ve stanici, musí řidič jiného vozidla zastavit. Rozjet se zase může až po odjezdu autobusu ze zastávky. Řidiči protijedoucích aut by pak měli raději zpomalit a počítat s možností, že dítě vběhne do vozovky.

Děti v dopravě Především u žáčků prvního stupně základní školy není dobré spoléhat na to, že budou cestu do školy zvládat bez potíží. Dítě do 11-12 let je v roli chodce ohroženo mnohem více než dospělý a ve svém chování je prakticky nevyzpytatelné. Nemá dostatek zkušeností, reaguje pomaleji, má omezené zorné pole. Nedokáže analyzovat více faktorů najednou, nepřemýšlí v abstraktních pojmech.

Mnohem hůře odhaduje rychlost a vzdálenost přijíždějících vozidel. Nedokáže-li se rychle rozhodnout, jedná často zbrkle. Výhled mu omezuje i nižší tělesná výška, kvůli které se přes zaparkovaná auta ani nemůže rozhlédnout. Zdroj: BESIP, Tým silniční bezpečnosti



„Pro řidiče je podstatná i dobrá viditelnost dítěte. Na oblečení, tašce či batohu na zádech by měly být reflexní prvky,“ připomíná Farář.

Malé děti do osmi let špatně odhadují vzdálenost a rychlost přibližujících se vozidel. Také si často rozdílně vysvětlují navázaný oční kontakt s řidičem. Pro řidiče to může znamenat potvrzení, že jej chodec vidí, že si je vědom rychlosti jeho vozidla a vzájemné krátké vzdálenosti, a že nevstoupí do vozovky. Dítě to ale může vidět opačně: jako potvrzení, že je řidičem registrováno, a může se tak bezpečně pustit do přecházení silnice.

Autobusem, tramvají, na kole

Řada dětí bude do školy cestovat autobusem či tramvají. Ani tady neuškodí si s dětmi trasu do školy projet. Opakovaně. Pečlivě vysvětlit, jak bezpečně nastupovat, jak se chovat během přepravy i jak vystupovat. „A také to, že jsou malé, pro řidiče snadno přehlédnutelné. Musí se vyvarovat přecházení těsně před autobusem či tramvají a přes silnici se vydat až po jejich odjetí ze zastávky,“ radí Roman Budský.

Září a říjen doprovází ještě řada hezkých dní, kdy malí školáci vyjedou do lavic na kolech a koloběžkách. Zákon umožňuje dítěti staršímu deseti let jezdit na kole na silnici bez dohledu starší osoby. Řidiči s tím musí počítat, ale i malí cyklisté musí dodržovat stanovená pravidla.