Diesely zabily v roce 2015 na celém světě 38 000 lidí, tvrdí Američané

S děsivými čísly přišla americká společnost Environmental Health Analytics (EHA). Dieselová auta, která emisní limity splňují jen na papíře, byla v roce 2015 na jedenácti celosvětově nejdůležitějších trzích zodpovědná za smrt 38 000 lidí, 11 400 z toho připadá na Evropskou unii. Celkový počet lidí již celosvětově dosáhl 107 600.

Vědci odhadují, že vozy se vznětovými motory vyprodukují ročně téměř o 4,6 milionu tun NO X více, než by měly podle platných emisních norem. Podle vědeckého magazínu Natura přitom celosvětové celkové emise oxidů dusíku dosahují na 13,1 milionu tun. NO X přitom patří k hlavním původcům tzv. přízemního ozonu, zdraví nebezpečný tzv. trikyslík z nich při zemi vzniká působením slunečního záření. Kromě toho jsou oxidy dusíku spojeny i s pevnými částicemi.

Tým EHA okolo Susan Anenbergové využil data zjištěná při měření emisí vznětových vozů v běžném provozu a známé modely šíření škodlivých látek, aby se pokusil stanovit následky nadměrné produkce škodlivých látek na jedenácti trzích, kde jsou diesely nejpopulárnější. Jedná se o Austrálii, Brazílii, Čínu, 28 zemí EU, Indii, Japonsko, Kanadu, Mexiko, Rusko, Jižní Koreu a USA. V těchto oblastech se prodá okolo 80 % celosvětové produkce vznětových aut. U nich se během posledních dvou let intenzivněji zjišťuje, že stanovené emise oxidů dusíku plní jen v laboratoři. V realitě jsou čísla výrazně vyšší.

Vědci se při svém výzkumu zaměřili na oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO 2 ) a rozlišovali mezi škodlivinami, které produkuje nákladní doprava a které mají na svědomí osobní auta. Nadprodukce emisí připadá z 90 % na Brazílii, Čínu, EU, Indii a USA. V jednotlivých případech se ale liší původci. „Nákladní vozidla a autobusy způsobují nadměrné emise oxidů dusíku až ze 76 %,“ říká Josh Miller z International Council on Clean Transport (ICCT) z Washingtonu. V případě Evropy je to ale jiné. „V EU mohou za 60 % nadprodukce osobní auta,“ doplňuje další expert z ICCT Ray Minjares. Autoři studie tak spočítali, že z 28 500 předčasných úmrtí spojených s oxidy dusíku připadá na nedodržené limity 11 400 mrtvých.

Benjamin Stephan označil studii jako „opožděnou“. „Dává nám do rukou data, která nám dříve chyběla,“ vysvětluje. Celý výzkum je podle něj dobře provedený, chybí ovšem přesné údaje k jednotlivým automobilovým třídám a značkám. Stephan doufá, že změní pohled na vnímání vznětových aut. „Teď je konečně jasné, jak velké dopady může podvádění s emisemi vznětových motorů mít.“