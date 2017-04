Dieselgate: Německo i ČR brzdí reformu kolem emisí aut

Chystané reformy mají zabránit opakovaní takzvané dieselgate, která se týká zhruba 11 milionů naftových aut koncernu Volkswagen, do nichž firma instalovala software umožňující manipulovat s testy emisí. Auta při jízdě produkují výrazně více emisí než při kontrolních testech. Aféra se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto.

Evropská komise původně počítala s tím, že na reformách bude shoda do konce května. To je ale podle listu velmi nepravděpodobné. Německo se totiž zatím například vůbec nevyjádřilo k plánu na přísnější tresty pro automobilky. Ty by v případě provinění mohly čelit pokutě až 30 000 eur (805 000 Kč) za každý vůz. Konkrétní model by dokonce bylo možné stáhnout z trhu.

Německo navíc odmítá návrhy na přísnější kontrolu úřadů v jednotlivých členských zemích, které jsou zodpovědné za dohled nad dodržováním emisních norem. Je i proti tomu, aby testy emisí u prodaných aut mohl provádět sám Brusel.

Reformy podle Süddeutsche Zeitung brzdí i další země včetně Česka, Španělska nebo Itálie. Podle evropské neziskové organizace Transport & Environment upřednostňují některé vlády spíše zájmy průmyslu před zájmy svých občanů.

Ve Spojených státech musí koncern Volkswagen zaplatit miliardové odškodné, v Evropě nikoliv. Odškodné pro své zákazníky zatím podle všeho nechystá ani Škoda Auto. Česká vláda na takový postup podle svých dosavadních prohlášení netlačí.

Problémy s dodržováním emisních norem mají také ostatní výrobci aut. Aktuální testy německých úřadů ukázaly, že dieselové vozy splňující nejvyšší normu Euro 6 vyprodukují ve skutečném provozu 507 miligramů oxidů dusíku na kilometr, norma přitom počítá s emisemi maximálně 80 miligramů na kilometr. Podle současných právních předpisů nemusejí auta normy dodržovat ve skutečném provozu, ale jen při měření v laboratoři.