VIDEO: Důkaz nesmrtelnosti. Dodávka Mercedesu nastartovala po 12 letech

Slavná dodávka Mercedes T2 nezničitelnost potvrdila. Model 407D patřící do první generace T2, vyráběné v letech 1967 až 1986, pohání naftový atmosferický čtyřválec OM 616 ve verzi z let 1982-1986 s objemem 2,4 litru s výkonem 72 koní a 137 Nm.

Nálezce exempláře opuštěného dvanáct let kdesi v Estonsku nejdřív musel překontroloval motor a jeho náplně a to, co zbylo ze skromné elektrovýzbroje. Pak dofoukl gumy. Estonský youtuber s přezdívkou Flexiny pak auto se 415 tisíci kilometry na tachometru nastartoval. Traktorem mu musel pomoci vyprostit se z místa. Pravda, auto vypadá jako by projelo válečnou linií, ale jezdí!