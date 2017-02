Italská divoška vás uhrane. První jízda s Ducati SuperSport

SuperSport trochu klame názvem, je to hlavně výborná motorka do běžného provozu i na občasné řádění na závodním okruhu. Ducati byla vždy známá svým ultimativním přístupem ke sportovním silničním strojům, ale s tímto modelem se i v italské Bologni naučili dělat kompromisy.

Pro vzpřímené jezdce

Sportovní design se Italům povedl na výbornou, vlastně stačilo trochu modernizovat agresivní kukuč dospělých sourozenců Panigale obohacený o LED denní svícení. Rám z dvoupalcových trubek je u Ducati už klasika a navazuje na motor, který je sám součástí nosné konstrukce motocyklu. Osvědčený motor Testastretta byl částečně přepracován a nové jsou například hlavy válců, elektronické ovládání plynu nebo kliková hřídel.

Zadní letmo uložené kolo nejen šetří hmotnost, ale hlavně dobře vypadá. A díky poměrně dlouhému rozvoru 1 478 mm vyváženému relativně užší zadní pneu o šířce 180 mm je výsledkem obratné řízení a hravé ovládání.

Pozice jezdce je na sportovní stroj hodně vzpřímená a sedlo je ve standardu konvenčních 81 cm nad zemí. Konstruktéři se chlubí tím, že mysleli i na pohodlnou cestovní pozici pro jezdce, na sportovní verzi je sedlo o něco širší a pohodlné.

Nádrž má kapacitu 16 litrů, což by mělo podle způsobu jízdy umožnit dojezd i přes 300 kilometrů. Při našem testu v provozu se pohybovala spotřeba okolo 5,8 l/100 km, ale to jsme jezdili opravdu hodně svižně.

Vítr v peněžence

Brzdy Brembo jsou jednou z největších deviz motocyklu a jejich účinek podtrhuje pumpa přední brzdy s radiálním pístkem, díky které brzdy i výborně dávkují. Motocykl má suchou hmotnost 184 kg, včetně náplní pak 210 kg, ale ve skutečnosti působí snad ještě lehčím dojmem.

Standardní verze SuperSportu je v rudé barvě kapot i rámu a s černými koly. SuperSport S má pro změnu rudý rám i kola, ale kapoty hedvábně bílé. Tím se dostáváme i k dalším rozdílům mezi oběma modely. SuperSport S nabízí proti standardní verzi navíc kryt sedla spolujezdce v barvě kapot, plně nastavitelné tlumení Ohlins a asistent řazení bez spojky nahoru i dolů.

SuperSport nabízí snadno přehledné tři jízdní režimy (Sport, Touring a Urban). V jízdním režimu Urban snížíte výkon na 75 koní a reakce plynu je velmi pozvolná a opatrná. Toto nastavení se hodí nejen do města, ale třeba i do deště nebo pro začátečníka. Touring má sice hladší reakci na plyn, ale nabízí už plný výkon. S režimem Sport jsem najezdil drtivou většinu kilometrů a v tomto režimu využijete plný potenciál a hlavně charakter motoru.

Jak je známo, Ducati umí udělat průvan v našich peněženkách, což potvrzuje i u modelu SuperSport, ke kterému nabízí nejen jednotlivé doplňky, ale rovnou i celé balíčky příslušenství, jejichž podobnost s jízdními režimy je nápadně podobná.

Součástí moderního motocyklu, a toho sportovního obzvlášť, je i elektronika. ABS od firmy Bosch je nastavitelné ve třech stupních, a jak jsme se přesvědčili na okruhu, nezasahuje vám do brzdění zbytečně. I když je regulace výkonu díky novému systému ride-by-wire dobře dávkovatelná, jistí vás kontrola trakce nastavitelná v osmi úrovních. Pokud nechcete spoléhat na elektroniku, můžete oba systémy úplně vypnout.

Velmi příjemný je i servisní interval 30 tisíc kilometrů, jen olej je potřeba vyměnit v polovině. Sdružený displej je nám z dukatek známý a je dobře přehledný. Elektronika je navíc připravená na propojení s DMD (Ducati multimedia system). Nové jsou však sdružené ovladače, které byly z důvodu zlepšení ergonomie přepracovány.

Do sedla

První den jsme testovali ve Španělsku na technickém okruhu Monte Blanco, kde byla většina zatáček utažených kolem nohy. Dukatka tady překvapila lehkostí a skvělou ovladatelností. Výkon samozřejmě nechyběl a naopak motor Testrastretta se skvěle dávkuje a nemusel jsem se bát ve výjezdech z utažených zatáček pořádně tahat za plyn.

Nástup výkonu byl plynulý, vibrace motoru ve vysokých otáčkách neobtěžovaly, ale bylo jich dost na to, aby to ve mně vzbudilo emoce z agresivní jízdy. Do zatáček padala motorka skoro sama a hned začala dovolovat velké náklony. Úžasné byly brzdy, které v kombinaci s Ohlins podvozkem a nízkou hmotností motorky odváděly skvělou práci a neustále nutily jezdce posouvat brzdné body.

K jistotě přispívá i obutí do nových skvělých Pirelli Diablo Rosso III, na kterých se motocykl chová výborně a dává skvělou zpětnou vazbu. Motorka padne skvěle do ruky a poslouchá jako hodinky, pouze v některých agresivních výjezdech cítím vibrace do řízení, ale to je u sportovních motorek běžné a není to nic, co by nevyřešil tlumič řízení.

Ve druhé půlce dne nás testovací trasa zavedla do hor na sever od Sevilly. Musím přiznat, že jsem se ohromně bavil i na běžné silnici a ocenil univerzálnost stroje. V horách byly cesty místy pěkně rozbité, ale dukatka si s nimi poradila bez většího váhání.

Motor je zdravým srdcem motorky, která je zábavná a výborně funguje už od nízkých otáček. Není ho třeba točit do nepříčetna a osmdesát procent krouťáku nabídne už od tří tisíc otáček. Pokud náhodou zapomenete před zatáčkou dostatečně podřadit, motor vás z ní s přehledem vytáhne.

SuperSport je nejen nová motorka, ale tak trochu otvírá i úplně novou kategorii. Designově navazuje na modely Panigale, ale technicky můžeme najít společné kořeny spíše s rodinami Hypermoterdů a Multistrad 950.

Dvouválec Tasrastetta disponuje 113 koňmi a kroutivým momentem 96,7 Nm.

Naprosto univerzální motorka neexistuje, takže nejlepší by bylo mít jednu motorku na okruh, jinou do terénu, na cestování, stylovku atd. Ovšem vzhledem k širokému záběru využití museli konstruktéři dělat kompromisy.

K Ducati patří vyšší cena, takže za model SuperSport budete muset zaplatit 349 tisíc korun, což je ovšem o sto tisíc méně než u nejlevnější Panigale 959. Záleží, kde je těžiště vašeho ježdění a jaké motorky se vám líbí.

Znám spoustu lidí, kteří obdivují sportovní motocykly a okruhové závody, ale z nekompromisních sportovních strojů mají respekt. Osobně superbiky miluji, ale hlavně na okruhu. Když se chci jen tak projet nebo vyrazit na výlet, sáhnu raději po jiné motorce.Takže nepochybuji o tom, že si tato hračka své zákazníky najde. Výkon 113 koní na běžné silnice většině jezdců bohatě stačí a užijí si s nimi spoustu zábavy, zvlášť když je to podtrženo velmi slušným točivým momentem.