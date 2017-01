EGR ventil: další součástka moderních motorů, která umí majitele potrápit

Tři písmena, která v mnohých vyvolávají strach: EGR – Exhaust Gas Recirculation, tedy ventil sloužící k recirkulaci výfukových plynů. Proč něco takového ve voze vůbec máme a kde může nastat problém? Jak už to u řady problematických vychytávek v automobilech bývá, používají se z důvodu snižování emisí výfukových plynů a ani EGR ventil není výjimkou. Jelikož jde o součástku, jíž procházejí výfukové plyny, přirozeně se zanáší a právě to může být důvodem problémů.



Přes EGR ventil prochází část výfukových plynů zpět do sacího potrubí - vždy když se EGR otevře, podtlak v sacím potrubí odebere určitou část výfukových plynů. Výsledkem je snížení teploty hoření směsi, což vede ke snížení emisí. Děje se tak jak u benzinových, tak naftových motorů. V případě benzinových motorů je nasávaný vzduch nahrazován 10 až 20% recirkulovaných výfukových plynů, u naftových motorů je to dokonce 15 až 25%.

Vyřazení EGR ventilu a jeho důsledky Někteří motoristé volí či v minulosti volili jinou cestu „opravy“ EGR a to jeho vyřazením z provozu. U starších vozidel to šlo udělat pouhým zaslepením, u novějších je však nutný i zásah do řídicí jednotky. Avšak tímto jednáním vůz přestane plnit požadované emisní normy, což znamená problém na emisní kontrole. To však nemusí být jediný háček této nepovolené úpravy.

Nesprávným provedením mohou nastat různé komplikace, jako třeba pokles výkonu. Deaktivaci EGR ventilu by si tedy měl každý dobře rozmyslet. Dnes už na silnicích není taková anarchie jako v devadesátých letech minulého století a jezdit s vozidlem neodpovídajícím homologaci se může zle nevyplatit.

Tím, že se do sacího traktu dostávají již jednou spálené plyny, samozřejmě dochází k jeho zanášení, což se může projevit na špatné funkci škrticí klapky, která reguluje množství nasávaného vzduchu do motoru. EGR ventil tedy není jedinou součástkou, jež může následkem jeho použití zlobit. V každém případě nadměrné zanesení EGR ventilu může mít za následek nepravidelný volnoběh či škubání motoru v nízkých otáčkách, klepání motoru, obtížné starty či nemožnost nastartovat a zvýšení hodnot emisí výfukových plynů. To znamená, že vozidlo neprojde ani kontrolou měřením emisí před STK.

Potíže s EGR nejsou až tak velkým strašákem pro motoristy vybírající ojetý vůz, jako pro ty, co starším automobilem už jezdí. Potíže působící zanesený EGR ventil se u ojetého automobilu dají skrýt jen těžko a v řadě případů je odhalí i naprostý laik. Důležité je při obhlídce ojetiny na prodej přijít k nezahřátému vozu, protože zpočátku se problémy mohou objevovat jen při studených startech. Pokud bude zájemce o ojetý automobil dodržovat základní pravidlo pro nákup ojetého vozu, že vozidlo je třeba prověřit nezahřáté i po zahřátí zkušební jízdou, měl by případné potíže odhalit. U mladších vozidel lze problém s EGR ventilem zjistit napojením na diagnostiku třeba při návštěvě značkového servisu. Přirozeně laik nedokáže říci, že kolísající otáčky má na svědomí vadný EGR ventil, nepravidelný běh motoru by však měl být dostatečným varováním, že s vozidlem není něco v pořádku.

Pokud tedy zrovna vybíráte ojetinu, zajímejte se i o spolehlivost a cenu EGR ventilu. Třeba si tak ušetříte nemalé výdaje.



Pokud už máte doma vůz, u něhož je třeba nastalou situaci řešit, zpravidla se nabízí oprava či výměna. Oprava EGR stejně jako zanešené škrticí klapky se provádí vyčištěním. To lze udělat po demontáži třeba ultrazvukovou čističkou nebo i bez demontážně pomocí speciální chemie. Existují různé přípravky rozpouštějící usazeniny v EGR či škrticí klapce. Některé jsou opravdu účinné, přesto se může stát, že se z důvodu velkého zanešení výměně nevyhnete.

Zatímco u některých vozidel je EGR ventil cenově dostupný, u jiných představuje větší investici. Typickým příkladem může být Ford Mondeo 1.8 TDCi vyráběný v letech 2007 až 2014. Tuto motorizaci často volí řidiči, kteří mají obavy z filtru pevných částic. Ten totiž u tohoto dieselu nenajdete, zatímco u silnějších naftových motorů se montoval. Avšak aby výrobce vyhověl přísným emisním normám u motoru, jehož kořeny sahají hluboko do minulosti, musel přistoupit k výrazné modernizaci, jejíž součástí je i montáž elektronického EGR ventilu. A ten představuje Achillovu patu této motorizace. Nový EGR ventil v tomto případě přijde i z druhovýroby na téměř 14 000 korun.

U rozšířených turbodieselových škodovek je situace mnohem příznivější. Na Octavii první generace s motorem 1.9 TDI PD 66 kW stojí ve značkovém servisu nový EGR ventil 6 930 korun, stejně tak na Fabii I 1.9 TDI PD 74 kW i pro Octavii II 1.9 TDI PD 77 kW. Pro provedení s novým motorem 1.6 TDI CR 77 kW je cena EGR ventilu včetně chladiče devět a půl tisíce. Škoda navíc pro majitele vozů starších 4 let nabízí výrazné slevy na originální díly a práci v rámci programu Šeková knížka.

Z toho plyne, že zájemci o ojetý automobil, kteří teprve vozidlo vybírají, by měli věnovat více pozornosti slabým stránkám vozů a cenám jejich náhradních dílů. Ti co už automobil pořídili, se pak mohou zamyslet nad preventivními kroky v podobě aplikace speciálního spreje rozpouštějícího již nahromaděné nečistoty. Cena takového přípravku se pohybuje okolo 200 Kč.