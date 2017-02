Citigo, nebo Octavia? Škoda řeší, který její elektromobil bude první

Koncern Volkswagen chce v roce 2025 prodávat tři miliony elektromobilů ročně. Podílet se na tom budou muset všechny značky, tedy i česká Škoda. Ta zatím ale stále řeší, který její model bude tím prvním bez spalovacího motoru.

Škodovka pracuje na více alternativních pohonech. Plug-in hybridní technologii dostane podle opakovaného potvrzení v roce 2019 Superb, i když se ozývají hlasy, že by možná mohl dostat přednost Kodiaq. Kromě toho se ovšem pracuje i na první čistě elektrické Škodovce. Uvnitř automobilky ale stále panuje diskuse, které auto to bude.



Ještě letos ukáže Škoda studii vozu vyvíjeného pouze jako elektromobil. V Ženevě to nejspíš ještě nebude, v úvahu přichází zářijový autosalon ve Frankfurtu nebo dubnový v Šanghaji. Než se ale dostane do sériové výroby, což nebude dřív než v roce 2020, mohla by se začít prodávat elektrická verze některého stávajícího modelu. Který to ale bude? Podle zdroje MF DNES zevnitř Škodovky, který je s jednáním velmi dobře obeznámen, žádné finální rozhodnutí ještě nepadlo.

„Na vývoji elektromobilu intenzivně pracujeme, měl by se objevit na přelomu desetiletí,“ uvedl pouze mluvčí automobilky Zbyněk Straškraba.

Jako nejlogičtější řešení se nabízí použít vyzkoušenou techniku Volkswagenu e-up!, který se se Citigo vyrábí na jedné lince v Bratislavě. Oba koncernové modely jsou prakticky totožné, takže technicky by s tím nebyl žádný problém. Škodovka ale nejspíš nebude chtít představovat svůj první elektromobil v modelu, který je v polovině svého výrobního cyklu. Pokud by elektropohon dala do Citigo, bylo by to až s novou generací, která se dá očekávat někdy v letech 2019/2020.

Někdy v té době by měla dostat novou generaci i větší octavia. Ta se jako stěžejní a nejprodávanější model značky se jako pravděpodobnější možnost. Koncernový sourozenec VW Golf se jako elektromobil už vyrábí, takže se zástavbou agregátu do stejné podvozkové platformy by neměl být problém. Náš tip je tedy příští octavia!