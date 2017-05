Vylepšený golf vypíná motor za jízdy, šetří tak benzin

Mezi novinky v podání vývojářů VW patří také nová platforma určená pro elektromobily a také nový motor na zemní plyn. V oblasti elektrifikace sahá spektrum od nového mikrohybridního systému s nízkými náklady až po zdokonalený elektrický pohon napájený z akumulátorů.

„Nosným pilířem naší strategie v oblasti pohonu jsou částečně a zcela elektrifikovaná poháněcí ústrojí,“ vysvětluje Friedrich Eichler, vedoucí vývoje agregátů značky Volkswagen.

Střed nabídky elektrifikovaných pohonů tvoří hybridní systém s možností externího nabíjení v modelu Golf GTE4, na vrcholu portfolia pak stojí čistě elektrický pohon, napájený akumulátory, který Volkswagen nabízí v novém modelu e-Golf. V něm poskytuje elektromotor nejvyšší výkon 100 kW a točivý moment 290 Nm, což je o 15 kW a 20 Nm více než dosud. Sprint z 0 na 100 km/h trvá 9,6 sekundy, nejvyšší rychlost byla zvýšena o 10 km/h na 150 km/h. Kromě toho vzrostla kapacita sady lithium-iontových akumulátorů z 24,2 na 35,8 kWh, a to díky vylepšenému chemickému složení a konstrukci akumulátorových článků. Z toho vyplývá prodloužení dojezdu – v kombinovaném podle oficiální metodiky z dosavadních 190 km na až 300 km.

Modulární platformoa MEB pro vozidla s elektrifikovaným pohonem

Volkswagen směřuje k elektrifikaci své nabídky modulární platformou MEB čistě pro vozidla s pohonem na baterie. První model, který ji bude používat, bude uveden na trh v roce 2020. „Tvoří základ pro naši novou generaci elektromobilů, kterou budeme velkosériově vyrábět na celém světě,“ uvádí Friedrich Eichler. Jedním z takových aut bude elektromobil Škody (čtěte více).

Další novinkou je velmi zajímavý systém FMA („Freilauf Motor Aus“) uvedený v novém modelu Golf TSI BlueMotion, který bude uveden na trh v létě 2017. Systém pracuje s převodovkou DSG typu DQ200. Při jízdě rychlostí až 130 km/h a uvolnění pedálu plynu auto zhasne motor a vůz pokračuje v jízdě setrvačností. Systém snižuje spotřebu paliva v praktickém provozu až o 0,4 l/100 km, v porovnání s dosavadní funkcí setrvačné jízdy s motorem běžícím na volnoběh (automatická převodovka vyřazuje na neutrál) klesne spotřeba paliva o 0,2 l/100 km.

Systém FMA doplňuje elektrickou síť s napětím 12 V o lithium-iontový akumulátor, který napájí elektrické spotřebiče při jízdě setrvačností. Elektronický polovodičový spínač „Q-Diode“ reguluje tok proudu mezi lithium-iontovým a olověným akumulátorem. Při opětovném sešlápnutí plynu se čtyřválec 1.5 TSI Evo1 spouští různými způsoby v závislosti na rychlosti jízdy a jízdní situaci: startérem, spojkami převodovky DSG nebo jejich kombinací.

Volkswagen ve Vídni představil také nový motor na stlačený zemní plyn (CNG = Compressed Natural Gas). Přeplňovaný tříválec se zdvihovým objemem 1,0 litru a výkonem 66 kW (90 k) se vyznačuje bivalentní konstrukcí, takže může spalovat jak benzin, tak CNG. Jednotka 1.0 TGI je novým motorem pro třídu malých vozů koncernu Volkswagen, jako první ho dostane nová generace Volkswagenu Polo, která se představí letos na podzim.

Rozhodujícím faktorem pro nízké emise je optimální spalování metanu. Volkswagen vyvinul speciální řízení spalovacího procesu „Lambda Split“ s odlišnými hodnotami Lambda v jednotlivých válcích, aby katalyzátor rychle a efektivně dosáhl a udržoval potřebnou provozní teplotu. U zahřátého motoru a při nízkém zatížení spalují dva válce bohatou směs a jeden válec chudou směs. Důležitým technickým modulem je v tomto případě speciální sonda Lambda, u níž není nutné čekat na konec zahřívací fáze. Díky elektrickému vyhřívání může zahájit regulaci během deseti sekund po studeném startu, i když výfukové plyny a výfuková soustava obsahují ještě určité množství kondenzované vody.