Evropská komise vyšetřuje Fiat a Itálii za fígl na emisní testy

Obvinění přišlo z Berlína

Vše rozdmýchal německý ministr dopravy Alexander Dobrindt, který v roce 2016 obvinil italsko-americký koncern z podvádění. V Německu provedené testy prý odhalily v naftovém motoru 2.0 Multijet montovaném do Fiatů 500X a Doblò a do Jeep Renegade software, který měl po 22 minutách od startu vypnout zařízení na čištění výfukových plynů, připomíná renomovaný italský automagazín Quattroruote. To může být známka toho, že je nastavený tak, aby pouze obcházel testy emisí, jejichž standardní délka je 20 minut (více o italském fíglu čtěte zde).



Fiat 500X při měření emisí ve švýcarské laboratoři na objednávku německé ekologické organizace DUH

Firmu v únoru podpořila italská vláda. Ministr dopravy Graziano Delrio tehdy prohlásil, že testy automobilů Fiatu nezjistily žádný ilegální software, který by umožňoval manipulovat s měřením emisí.

Podle německého listu Handelsblatt evropská komise vyšetřuje italsko-americkou automobilku a italskou vládu právě za to, že měla vědomě ignorovat používání takovýchto systémů.



Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) v lednu automobilku Fiat Chrysler obvinila z používání softwaru, který umožnil obejít normy pro emise oxidů dusíku u zhruba 104 000 jejích naftových aut. V březnu pak firmu začala kvůli emisím vyšetřovat francouzská prokuratura. Automobilka však tvrdí, že její naftové vozy jsou zcela v souladu s emisními předpisy.



Podobná řízení jako proti FCA a Itálii komise spustila již před několika měsíci, kdy zahájila právní kroky vůči sedmi členským zemím Evropské unie, včetně České republiky a Německa, za to, že nepřijaly dostatečná opatření proti porušování pravidel pro emise automobilů (čtěte tady).

Automobilové emise se dostaly do centra pozornosti v září 2015, kdy německý Volkswagen v reakci na obvinění ze strany amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto.