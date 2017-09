Autofotka týdne: Ulítlé samohyby z festivalu, který každý rok shoří

Na dně pradávného a dnes vyschlého jezera v nevadské poušti se na přelomu srpna a září koná festival netradičního umění Burning Man (Hořící muž). Týdenní událost v Black Rock Desert každoročně přiláká desítky tisíc účastníků.

Vždy na týden tam vznikne svět jak z obrazů Salvadora Dalího, letos město nazvané Black Rock City vyrostlo už po jedenatřicáté. Kromě excentriků, čarodějnic i jogínů se na nekonvenční festival jezdí podívat i celebrity a hipsteři ze Silicon Valley.

Podle organizátorů je Burning Man největším festivalem hudby a umění v Severní Americe. Návštěvníci si užívají divadlo, koncerty, umělecké instalace a bydlí v tématických kempech (fotky z loňského ročníku si prohlédněte zde).

„Je to sociální experiment, nejbláznivější věc na světě, moře umění, znovuobjevování dětské radosti, hravosti a tvořivosti v nás. Festival posouvá hranice naší komfortní zóny, je to velká krása. Má v sobě vše, co si dokážete i nedokážete představit,“ popsala festival v rozhovoru pro iDNES.cz Michaela Rýgrová, která je v jeho organizačním týmu (rozhovor čtěte zde).

V tomto městě je takřka vše dovoleno. „Vedle všech druhů meditací a jógy tam jsou lekce výprasků, orgie, skupinové masturbace či večírky naháčů,“ popisuje Guardian.

Vrcholem, který celý festival zítra (4. září) ukončí, je okamžik, kdy před desetitisíci účastníků vzplane obří postava muže, podle níž se událost nazývá.