Zbrojení na sezonu kabrioletů. Barchetta je nestárnoucí italská sexbomba

Zkušenosti majitele Fiat Barchetta r.v. 1996 Pořízením barchetty jsem si v podstatě splnil dětský sen. Když jsem se rozhodoval o pořízení druhého automobilu, věděl jsem, že jediné kritérium bude kromě příznivé ceny ještě radost z jízdy. Mou snahou nejprve bylo sehnat Fiat Coupé Turbo, ale prohlídka několika exemplářů doslova v zoufalém stavu mne nakonec téměř vzala chuť jakékoli auto kupovat. Když jsem jednoho slunného dne už prakticky rezignovaně bloumal po prodejní ploše jednoho autobazaru, najednou tam stála. To auto mě ihned uchvátilo. Každá jeho křivka, každý tvar je prostě důkazem dokonalosti italské designérské školy. Už jsem věděl, že domů pojedu o 60 000 korun lehčí, ale s úsměvem od ucha k uchu. S trochou nadsázky musím říct, že tohle auto je sice z poloviny devadesátých let, pocitově je to však takové retro, že jej dokáže vytvořit snad jen Fiat. No řekněte sami: střechu sundáváte ručně, motor má ve vyšších otáčkách doslova uchvacující zvuk a na pohyb plynového pedálu reaguje s ochotou, jakou znají jen starší agregáty nepřidušené emisními normami. A co víc, když mě hned druhý víkend na vyjížďce překvapil déšť, retro pocit dosáhl naprostého vrcholu. I přes nataženou střechu jsem se totiž cítil jako pod sprchou, jak do vozu pršelo. Na barchettu nedám dopustit. Za jejím volantem ještě poznáte, co auto dělá. Zkrátka ji musíte řídit.