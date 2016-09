Do nové sezóny pojede Honda po polňačce. S prvním off-road skútrem

Základní proporce stroje představeného na veletrhu v Miláně byla skútrová, ale široká řídítka, strmě zvednutá koncovka výfuku a světlá výška zase odkazovaly spíš do segmentu enduro. K tomu všemu ještě gumy s pořádným terénním vzorkem.

Vsadím se, že stejně jako mě i spoustu dalších při pohledu na tenhle exotický kousek napadlo, že tohle by nemuselo být tak úplně špatné. A protože mnozí z nás se nebáli tuhle smělou myšlenku vyslovit nahlas, vývojáři vyslyšeli hlas lidu a letos už na motosalon do Milána dorazí funkční mašina. Jmenovat se bude X-ADV a podle vyjádření výrobce slibuje spojení dobrodružného ducha s praktičností a komfortem pro každodenní použití ve městě i pro víkendové úniky do přírody.

Jeho nejbližšími příbuznými velmi pravděpodobně budou Honda Integra nebo NC 750 X. Ty jsou vybaveny řadovými dvouválcovými sedm set padesátkami. Dá se tedy očekávat, že stejný motor bude vrčet i pod kapotami X-ADV. V případě nového terénního skútru od Hondy to ovšem bude výhradně ve spojení s dvouspojkovou automatickou převodovkou DCT.

Skútrů, které se odvážily za hranice asfaltové jistoty, prozatím nebylo mnoho. Za nejslabší kubaturu například Yamaha BWS a ze stopětadvacítek třeba SYM Crox nebo Kentoya Hammer. Ve valné většině se však jednalo o sériové „silniční“ stroje, vybavené balonovými gumami s hrubým vzorkem. To, že by pro účely použití mimo zpevněné cesty někdo vyvinul zcela ojedinělou mašinu, historie nepamatuje.