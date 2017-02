Tip bazarového šmejdila: Honda Accord je nestárnoucí spolehlivka

Zkušenosti majitele Accord Tourer 2,0 benzin K accordu jsem se dostal vlastně náhodou. Pokukoval jsem po velkém kombíku a v případě konkrétního kusu mě nalákala velmi příznivá cena. Hlavním kladem je to, že je to skoro bezúdržbové auto s nekonečně velkým kufrem. Kočárek občas žena ani neskládá, prostě ho šoupne do kufru. Dozadu se vejdou tři dětské sedačky (jsou tam tři tříbodové pásy), máme to odzkoušeno na dovolené v Chorvatsku. Skvělé je sklápění zadních sedadel, zatáhnete za páčku a sám se vyklopí sedák a vy jen obsluhujete opěradlo. Máme základní výbavu s dvoulitrovým benzinovým motorem. Moc mi nevyhovuje klouzavá spojka, jinak je motor ale skvěle naladěný, hladce se vytáčí a v horních otáčkách předvede skvělou gradaci. Dopočítaná spotřeba je osm a půl litru benzinu, plné auto na dálnici si vezme deset litrů. Skvělé jsou jízdní vlastnosti, jsem kombíkář a mám rád, když mi hmotná záď v oblouku pomáhá vykroužit zatáčku. Výborná je aerodynamika, takže je auto uvnitř hezky tiché. Parádní je výhled pro řidiče, hranatá karoserie se neokouká a hlavně je přehledná pro manévrování. Zápory? Auto hodně rezne odspodu, náš kus není bouraný, ale ne moc zakrytovaný spodek auta je vystaven na pospas soli. Základní světla mizerně svítí - malé úzké potkávačky budou špatné vždycky, u dálkovek se to dá vylepšit lepšími žárovkami. Slabší jsou brzdy (pro rejpaly - jsou nové), to ale je u starších hond typické. Naučili jsme se s tím počítat. Největší zapeklitostí je malá autobaterie. U našeho kousku se slábnutí projevuje tak, že se v táhlých zatáčkách (typicky nájezdech na dálnici) odpojuje posilovač řízení (elektrohydraulický). Auto sice drží stopu, ale volant řidiči cuká v rukou. Ve značkovém servisu chtěli měnit celý posilovač za 40 tisíc, náhodou nám ale umřela baterka (byla špatná, už když jsem auto kupoval) a nová celý problém vyřešila. Krátké pojíždky baterii vyšťaví po pár týdnech a volant zase začne cukat, to pak stačí vyjet na výlet, akumulátor se dobije a je vše zas v pořádku.