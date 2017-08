Bahnité dno: Hyundai agresivně prosazuje svůj nejlepší kombík

„Přijde-li k vám zákazník, mávající ́nabídkami ‚zoufalého leasingu konkurenta’́, politujte ho a nabídněte mu buď opravdu kvalitní vůz Hyundai, nebo mu doporučte dobrého psychologa,“ stojí také v dopisu, který získal od jednoho z prodejců korejské značky specializovaný magazín zdopravy.cz.



„Text svým stylem a vyjadřováním velmi připomíná jiné dopisy dealerům, pod kterými byl dříve podepsán šéf Hyundai Motor Czech Vladimír Vošický,“ doplňuje Jan Sůra, šéfredaktor magazínu. „V dopise uvádí, že sledují stoupající míru zoufalství domácího konkurenta. Tím zřejmě myslí Škodu Auto, která prodává v Česku třikrát více aut než Hyundai.“

Redakce nabídla prostor k vyjádření Hyundai Motor Czech. Podle jejího mluvčího Miloše Adámka firma tuto záležitost nechce nijak komentovat.

Podle psychologa Michaela Šebka se v obchodě snahy devalvovat konkurenci běžně vyskytují. „Zde je ještě únosný ten fakt, že konkurent není přímo jmenován, ačkoliv se v rámci lokální komunikační kultury rozumí samo sebou, koho tím autor dopisu myslí,“ dodává. „Existuje lokální komunikační kultura a různé sociální skupiny mohou produkovat lokální různost ve volbě slov, metafor, nadsázek, konkurenčních strategií a podobně,“ vysvětluje psycholog.



„Dopis se týká nových nabídek leasingu na nový vůz Hyundai i30. O něm firma tvrdí v reklamě, že je nejkvalitnějším kombíkem v Česku,“ upřesňuje Sůra.

Hyundai aktuálně oznámilo start nové kampaně právě na nový kombík modelu i30. „Od 15. září mají všichni majitelé vozů kombi a majitelé jakéhokoli vozu Hyundai možnost otestovat si na sedm dní model i30 kombi nové generace,“ vysvětluje Miloš Adámek. Testovací jízdy začínají 15. září a končí 7. prosince 2017.

Agresivní vymezování vůči konkurenci, zejména Škodě Auto, je pro Hyundai v Česku poslední roky typické. „Myslím, že pomlouváním konkurence se ničeho dobrého nedosáhne. Z odborného hlediska je to špatně, z lidského je to zoufalost,“ řekl pro zdopravy.cz reklamní expert Martin Charvát z kreativního studia Remembership.



Redakce iDNES.cz nechala list posoudit specialistkou na vzdělávání manažerů Barboru Daňkovou ze společností TCC: „V textu můžeme najít řadu indicií patřících k typickým rysům úspěšných manažerů - odvaha, průbojnost, sebevědomí, bojovnost, drive, schopnost sdělit svůj názor. Bohužel i tyto vlastnosti mohou být v extrémní podobě svému nositeli spíše na škodu. Souvisí pak s jistou nesebekritičností, válcováním druhých, absencí taktu a diplomacie, jistou samolibostí, ješitností a neochotou přijmout jiný než svůj názor a také nezřídka s tendencí hledat vinu zásadně u druhých - kolegů, konkurence, podmínek.“ Podle Daňkové z textu vykukuje značná dávka testosteronu a dětinského překřikování.

Podle Víta Pěkného, nezávislého experta na automobilový trh a autoprůmysl, je takový přístup výsledkem tlaku nadnárodních centrál na lokální management. „Neustále držet nastavené tempo je téměř smrtící,“ komentuje Pěkný, podle něhož je reálný trh znatelně menší než ten, který líčí suchá čísla statistik reportovaná do centrál. Naráží tak na to, že mnoho aut prodaných a registrovaných v Česku nakonec v rámci takzvaných reexportů putuje do zahraničí. „Každá značka má svoje metody a cesty, jak si k aktuálním výsledkům pomáhá. Tento tón komunikace má ovšem poněkud jiný účinek. Považuje-li mě někdo za hlupáka, protože jsem ještě nekoupil nebo nezkusil jeho produkt, tak mě tímto tónem komunikace určitě nepřesvědčí,“ myslí si Pěkný.

S ním souhlasí Barbora Daňková z TCC: „Schválně zkuste říct sousedovi, že je blbec, protože jezdí v jiném autě, než se líbí vám. Možná se s vámi začne hádat, možná vám dá facku nebo se s vámi přestane bavit. Určitě se ale nezastydí a nepůjde si zítra koupit nové auto. A jestli ano, tak rozhodně ne značku, kterou mu tak agresivně vnucujete.“