Moderní motory chtějí lepší palivo, jsou citlivé na karbonové úsady

Dnešní motory jsou stále komplikovanější, vyžadují extrémní přesnost při výrobě a pracují za stále náročnějších podmínek (palivo je do válců vstřikováno pod tlakem až 2 000 barů), což na něj klade výrazně větší nároky.

V moderních pohonných jednotkách roste riziko vzniku usazenin ulpívajících v palivovém systému (například ve vstřikovačích), nebo na sacích ventilech u zážehových agregátů s nepřímým vstřikováním. Tyto částice je obtížné odstranit a mohou negativně ovlivnit chod motoru.

Jak paliva čistí motor Test Shell Test paliva provedla firma SGS v polovině května v laboratořích v Kolíně na přímovstřikovém čtyřválci 1.4 TSI od koncernu VW. Zkouška zahrnuje 48hodinovou fázi „dirty-up“, v níž se motor zanese běžným nebo referenčním palivem, a následnou 24hodinovou fázi „clean-up“, ve které se musí ukázat čisticí účinky pohonné hmoty s detergenčními aditivy. Změna množství úsad se projevuje prodloužením doby vstřiku paliva (sledovaná na datech z řídicí jednotky motoru). Usazeniny zmenšují průřez trysky, na což jednotka reaguje prodloužením časů vstřiku benzinu a zvýšením dodávky paliva.

Motor samotný přitom patří k těm nejnáročnějším na kvalitu paliva. Agregát z rodiny EA111 má výkon 132 kW a složité přeplňování pomocí mechanického kompresoru a turbodmychadla poháněného výfukovými plyny. Jako palivo pro první špinící fázi byl použit běžný benzin z rafinérie bez biosložky splňující platné kvalitativní normy. Během 48hodinového úvodního špinění ho motor spotřeboval 240 litrů (tedy necelých pět nádrží) a na konci této fáze se čas vstřiku paliva prodloužil téměř o polovinu. Při následné čisticí části testu pohonná jednotka spotřebovala 120 litrů (cca 2,5 nádrže) nového paliva (Shell V-Power 95 s DYNAFLEX technologií). Doba vstřiku se opětovně zkrátila o 37 %, stejně tak byla odstraněna významná část úsad na tryskách vstřikovačů. Test Benzina V prvním testu, kdy byl použit klasický benzin, vzniklo po šedesáti hodinách provozu 205 mg usazenin. V průběhu následujících šedesáti hodin používání paliva EFECTA 95 se množství usazenin snížilo na 87 mg. Nové palivo tak odstranilo 58 % nečistot a zároveň zabránilo vzniku nových. Dalším testem byl test „Keep Clean“. Jeho podstatou je provoz s aditivovaným palivem a novými ventily. „V původním testu s běžným palivem vzniklo na nových ventilech 205 mg úsad, zatímco s novými ventily a palivem EFECTA 95 to byly pouze 3 mg usazenin. Vzniklo tak o 99 % úsad méně,“ okomentoval výsledky nejnáročnějšího testu Ladislav Fuka ze společnosti SGS Czech Republic. Palivo EFECTA Diesel bylo podrobeno podobným testům. Během druhé čisticí fáze se ukázalo, že vyčistí vstřikovací trysky po šestnácti hodinách provozu. Dalším pozitivem nového dieselového paliva je jeho snížená pěnivost.

Stačilo pět nádrží běžného benzinu bez biosložky, který jinak splňuje platné kvalitativní normy, a na motoru 1.4 TSI Twincharger se toto legislativě vyhovující palivo výrazně podepsalo, ukázal test. Délka vstřiku paliva se prodloužila z 1,65 na 2,45 ms, tedy téměř o polovinu. Foto mikroskopických otvorů v trysce ukázalo nános karbonových úsad, které zmenšují jejich průřez, na což musí řídicí jednotka motoru reagovat právě prodloužením dodávky paliva (vstřiku). Řešením je používat aditivovaný benzin, radí odborníci i automechanici.

Zanesení motoru se v případě moderních přímovstřikových zážehových nebo dieselových agregátů dá jednoduše sledovat pomocí výpisu z řídicí jednotky ECU.

Zacpané vstřikovací trysky se projevují různě: snížením výkonu, zvýšením spotřeby a emisí, nerovnoměrným volnoběhem, obtížným startováním a v neposlední řadě i pádem pohonné jednotky do nouzového režimu. Usazeniny mají i jiné následky. „Karbon na stěnách válců může mít za následek vyřazení z činnosti sofistikovaných systémů následné úpravy výfukových plynů,“ vysvětluje profesor Jan Macek z ČVUT.

Moderní motory jsou na podobné úsady mimořádně citlivé. Test společnosti SGS sice proběhl na starší generaci zážehového čtyřválce 1.4 TSI s komplikovaným systémem přeplňování pomocí turbodmychadla a kompresoru, přímé vstřikování je ale novějším pohonným jednotkám velice podobné. Otvory trysek mají doslova mikroskopické průměry, palivo je vystavováno vysokým teplotám a tlakům, motor při tom musí běžet s vysokou přesností.

S vývojem nových motorů proto pracují i paliváři. Benzina proto v březnu přišla s novými palivy řady Efecta, u nichž se chlubí detergenčními (čisticími) účinky. Shell teď zcela obměnil recepturu u všech paliv, která v České republice prodává. „V posledních letech vidíme, jak se výrobci automobilů intenzivně snaží zvýšit účinnost pohonných jednotek. Při vývoji jsme se zaměřili na specifické požadavky moderních agregátů a současného provozu na silnicích,“ vysvětluje Johanne Smith z technického vývoje Shellu. Výsledkem je soubor aditiv honosně nazvaný Dynaflex, který ve větší nebo menší míře najdete ve všech benzinech a naftách od Shellu.

Kromě čištění klíčových součástek motoru (vstřikovačů, sacích ventilů) se v případě benzinu má podílet i na snížení třecích ztrát. Benziny s aditivy dnes kromě Shellu nabízí další velké řetězce čerpacích stanic: MOL, OMV a již zmíněná Benzina.

Právě Benzina při představení nové Efecty 95, která na stojanech nahrazuje klasický Natural 95, ukázala čisticí schopnosti na klasickém zážehovém motoru se vstřikováním do sacího potrubí. Karbonové úsady v jeho případě vznikají na sacích ventilech, kde jako houba nasávají palivo a matou řídicí jednotku. Zanesený motor se pak projevuje kolísáním otáček při volnoběhu, ECU totiž nedokáže přesně odhadnout množství vstřikovaného paliva.

„V případě dieselových motorů se při použití paliva EFECTA Diesel čistota vstřikovacích trysek vrátí do původního stavu po šestnácti hodinách provozu,“ uvádí Benzina z testů, které si nechala provést v nezávislé laboratoři. Švýcarské certifikované laboratoře SGS na to mají speciální zkoušku, jednotlivé fáze trvají šedesát hodin a simulují střídání městského a dálničního provozu.

Shell tvrdí, že nová receptura dokáže to samé, jeho V-Power 95 dokázal při testu do velké míry odstranit nečistoty ze vstřikovačů motoru s přímým vstřikem do spalovacího prostoru již po vyjetí 120 litrů, tedy asi dvou až tří nádrží.

Detail nového vstřikovače Detail vstřikovače po fázi čištění Detail vstřikovače 48 hodinách provozu v tzv. „špinavé fázi“

„V-Power přitom obsahuje třikrát více aditiv než klasický FuelSave Natural 95,“ uvádí petrolejářská firma, jejíž vývojáři na nové generaci paliv prý pracovali pět let. Vstřikovací časy se po použití vylepšeného benzinu opětovně zkrátily.

„Z našeho testu je jasně patrné, že k zanesení vstřikovačů může dojít již u relativně nového motoru. Jejich oprava bývá často řešena výměnou, respektive vyčištěním vstřikovačů a je poměrně nákladná. Z našich zkoušek vyplývá, že se jí dá předejít tankováním kvalitního paliva s čisticími složkami,“ říká Ladislav Fuka ze společnosti SGS.