Tajná láska harleyářů bude v Praze. S bratry se prala o motorku

V Česku bude podruhé, před dvěma roky jí na originálním městském motorkářském srazu Prague Harley Days dělalo garde přes patnáct set harleyářů. A tentokrát jich bude na dalším ročníku srazu konaném 1. a 2. září na výstavišti v pražských Holešovicích snad ještě více.

Šarmantní drobná dáma pojede v čele spanilé jízdy Prahou. Pravnučka zakladatele značky Harley-Davidson, jednoho z nejtypičtějších symbolů Ameriky, je světová motocyklová superstar.

Ve Spojených státech jí harleyáři pronásledují, chtějí se s ní fotit a prosí o autogram. Zatímco její vrstevnice vozí kočárky s vnoučaty, Karen se prohání na amerických dvoukolých frajerech. Na americkém svalovci s burácivým motorem jí to sluší.

Vypadá, jako by na něm vyrostla. A vlastně to tak je, vždyť poprvé na harleyi seděla v devíti letech. „Táta řekl, že je čas začít, a posadil mě na motorku,“ vzpomíná. „Když jsme se s oběma bratry naučili jezdit, prali jsme se o ni.“

Born to Ride Karen Davidsonová Na vizitce má napsanou funkci „kreativní ředitelka módních kolekcí Harley-Davidson“, ale je to hlavně tvář značky. Šarmantní, usměvavá, krásná. Vystudovala módní návrhářství, nejprve dělala kariéru v New Yorku. Do rodinné firmy přišla v roce 1989. Od té doby spolupracovala na všech kolekcích koženého oblečení, které Harley-Davidson nabízí. V roce 1991 obdržela prestižní cenu za vliv v módním průmyslu. Karen žije v Los Angeles a v garáži má čtyři motorky, samozřejmě výhradně harleye.

Doma má čtyři harleye

Jinou motorku než harleye nikdy neřídila, ani nemohla. „Zkuste si to představit, to by mi táta dal,“ směje se. Doma má rovnou čtyři kousky. Nejraději by na harleyi jezdila i do práce, ale losangeleský provoz ji děsí. Stěžuje si, že lidé jsou stále méně soustředění. Paralela s pražským provozem a zvyky českých šoférů se přímo nabízí. Los Angeles Karen brázdí na svalnatém V-rodu a přiznává, že jezdí rychle a má ráda dlouhé vyjížďky. K tomu neustále pendluje mezi továrnami a kanceláří.

Když vidí motorku, nejprve se dívá na její srdce – rozložení motoru, nádrže, sedla. „Musí mít správnou pozici a správné proporce vůči rámu.“

A co pro ni znamená být nositelkou jména Davidson? „Velkou hrdost, ale zároveň i obrovskou zodpovědnost. Naše rodina včetně mého otce, který už má dávno nárok na odpočinek, je stále zapojena do řízení a fungování firmy,“ popisuje.

Její otec Willie G. Davidson je americká ikona, slavný designér motorek „své“ značky. Osud Karen byl tedy předurčený. Sama se zabývá tvorbou motorkářského oblečení pod značkou Harley-Davidson, začala s tím hned po nástupu do firmy v roce 1989.

„Nikdy nejsem spokojená,“ vysvětluje zapáleně. Pracovala na všech kolekcích koženého oblečení, které Harley-Davidson nabízí. Kožené bundy a kalhoty s třásněmi jsou však záležitostí skalních tradicionalistů, dnešek patří moderním materiálům, střihům a výrobním postupům. Oblečení musí být vzdušné a pohodlné i na dlouhé cesty. Ráda chodí do designového studia hledat inspiraci ke stylistům, kteří navrhují motorky, ale sama by si na to netroufla.

Davidsonovi jsou motorkářská rodina se vším všudy. Jezdí na závody a podnikají společné vyjížďky. „Na narozeniny jezdíme z Milwaukee do Kalifornie a zpátky (dohromady přes 6000 kilometrů – pozn. red.). Startujeme v deseti, ale na zpáteční cestě nabíráme další lidi. Je jich čím dál víc,“ vypráví.

Na otázku, jak by charakterizovala Harley-Davidson, odpovídá: „Harley-Davidson je jedinečnost značky, důraz na individualitu. Tato motorka vám umožní být sám sebou. Projevuje se to třeba tím, že nikdy nepotkáte dva stejné harleye, jsou to nejčastěji upravované motorky na světě. Individualita s sebou nese duch nezávislosti, rebelství. A to lidé chtějí. Oprostit se aspoň na chvíli od tlaku, jen tak se projet,“ říká přesvědčivě.

Lifestylová ikona

Harley už není výhradně značkou drsných skalních motorkářů, otřásněných vousáčů zahalených v kůži a auře tajemna. V současnosti působí Harley-Davidson mnohem přístupnějším dojmem. „Před desítkami let jsme byli zaměřeni na úzkou skupinu lidí. Dnes jsme značka otevřená všem. Přichází k nám mnohem více lidí, kteří chtějí být osobití a tak trochu zlobiví.

Z harleye se stala lifestylová ikona.“ Velkou novou skupinou zákazníků značky jsou mladí lidé a ženy. „Ženy jezdily na harleyích vždycky, ale teď je to doslova boom. Asi je to proto, že se cítí silnější, sebevědomější. Láká je i možnost snadné úpravy motorky tak, aby byla jedinečná.“

Momentálně tvoří v USA ženy více než čtvrtinu harleyářů. Možná tomu nahrává i fakt, že v harleyích je taky kus romantiky. „Charakteristický zvuk, vzhled i neopakovatelný pocit, to všechno chtějí i dnešní zákazníci, kteří nově přicházejí,“ popisuje Karen Davidsonová.