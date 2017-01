Kia Optima je korejský passat: malý diesel bohatě stačí

Optima se do firemních autoparků - do kterých většina nových aut této kategorie putuje - probojuje až za pár generací. A to i přesto, že na to má už teď. Flotiloví nákupčí ale mají speciální tabulky s parametry, které běžný smrtelník při výběru auta nezohledňuje. Takže to „korejský passat“ má hodně složité.



Fešácký kombík

V předchozí generaci byla optima výhradně sedanem tak trochu amerického ražení. Takže u české klientely to měla předem prohrané. Druhá generace největší nedostatek napravila a Kia ji k tomu ještě poevropštila.

Optima je také ukázkou tahu na branku v podání korejských značek. Peníze jim vydělává malé rio (konkurent fabie), které je světově nejprodávanějším autem značky. A ty investuje do velmi riskantního podniku, ve kterém je jen malá šance na výrazný výdělek.

V Evropě jsou totiž v kategorii optimy karty rozdané nadlouho dopředu. Boj s hegemonií německých značek už mnozí zavedení výrobci vzdali. Jenže taky platí, že ve chvíli, kdy se stáhnete z této prestižní kategorie a rozhodnete se bojovat o zákazníka v stále nižších kategoriích, je to začátek konce. Nejen proto, že na malém autě za malé peníze vyděláte málo, ale taky proto, že se ztrácíte z očí těch, kdo na auta mají (a občas si třeba nějaké koupí). A optima je skvělým reprezentantem, vrcholem nabídky značky, se kterým se může chlubit.

Kia Optima v číslech délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4855 x 1860 x 1470 x 2805

kufr: 552-1686 l

motor: vznětový čtyřválec, přeplňovaný, 1685 ccm

max. výkon: 104 kW/ 141 k při 4000 ot/min

ax. točivý moment: 340 Nm při 1750–2500 ot/min

max. rychlost: 200 km/h

zrychlení 0-100 km/h: 9,9 s

kombinovaná spotřeba (tabulková): 4,4 l/100 km

základní cena: 639 980 Kč (kombi + 30 tisíc)

Kia svůj velký kombík pojmenovala Sportswagon, vzhledem k tomu, že druhá karosářská verze je opět v Česku méně oblíbený klasický sedan, je právě praktičtější provedení těžištěm nabídky. Kromě toho se optima chlubí i ostrým provedením GT, a to pro kombík i sedan, a pak taky plug-in hybridní limuzínou.

Opravdu majestátní klenutá příď vypadá skvěle, proporce jsou vyvážené, jen záď je možná trochu moc zahranacená. Jako celek to ale funguje výborně, pokud tedy optima nemá hnědý lak. Autu jednoznačně víc sluší světlé a nejvíc zářivé barvy.

Pohodlná

Parádně prostorná kabina pohostí posádku a potěší velmi dobrou úrovní zpracování a pohlednými materiály a hlavně skvělými sedadly v obou řadách. Výborné je také odhlučnění. Na palubě je spousta prostoru v podélném směru i na šířku. I na zadních sedadlech je prostoru habaděj - tři se tam vedle sebe poskládají; dvě dětské sedačky plus dospělý s trochou ústrků taky.

Často nadáváme na zhoršený výhled do levého oblouku kvůli překážejícímu sloupku. Je to ovšem hodně individuální záležitost, která závisí na postavě a posazu řidiče. Optima je pro 175centimetrového šoféra zvyklého sedět s zády hodně vzpřímenými skvělá, čelní sklo je široké a sloupky odsunuté až hodně do stran.

Pracoviště řidiče je líbivé, účelně a chytře zařízené. Žádné výstřelky, ale ani žádná nuda. Kdo chce hi-tech, bude částečně ukojen infotainmentem (je rychlý a vcelku intuitivní), my ostatní oceníme, že klimatizace je naštěstí stále ovládaná tlačítky.

Kufr stačí i na rodinné stěhování. Kočárek rozumných rozměrů tam naložíte podél. Tabulky uvádějí objem 552 litrů (superb má v základu 660 litrů). Nákladová hrana kufru je příjemně nízko. Kdo je zvyklý na vychytané krycí roletky (má ji třeba i Fabie Combi), bude remcat. Optima má „hloupou“ roletku kufru, kterou se při zatahování musíte trefovat do úchytů po stranách, což napoprvé jednou rukou nezvládne snad nikdo.

Parádní je podvozek. Je neuvěřitelně pohodlný a zároveň jistý. Dokáže pracovat i na velkých nerovnostech, nebouchá, není ale ani rozvláčný. Na základních 60procentních gumách šířky 215 mm je optima opravdu pohodlná, razantnější průjezdy oblouků jsou ovšem i na vysokých zimácích jisté.

Impozantní šířka se projevuje i za volantem, brázdění úzkých okresek je příjemné jen do chvíle, než se musíte na pětimetrovou cestu s jednou krajnicí utrženou a druhou zasněženou vměstnat s kamionem funícím z protisměru.

Maloobjemová relativita

Největší optická potíž při pohledu střízlivýma očima potíží není. Jmenuje se 1,7 CRDi, je to ale jen v hlavě těch, kdo optimu nezkusili. Na maloobjemové, turbem „namakané“ motory si už publikum pomalu zvyká. A platí to o benzinových i naftových motorech. Nabídnout ale pod kapotu optimy Evropanům do auta této kategorie jen dieselovou jedna-sedmu, je přeci jen trochu troufalé. Papírový výkon 104 kW navíc taky není ohromující.

Při osobní zkušenosti se ukáže, že je to dostatečné. Kdo to má v hlavě srovnané, nebude trpět ani při poměřování objemů při hospodském filozofování a diskutování na internetu. Rozmanitější nabídka konkurence sice monotónní jednoduchý ceník optimy zastiňuje, nakonec ale značky dobře vědí, jaké modely a motory se jim dobře prodávají. Kdo chce, může zvolit provedení GT s přeplňovaným benzinovým čtyřválcem 2.0 T-GDI 245 koní, jenže za dvanáct litrů paliva už se nikomu moc jezdit nechce a hlavně by takové auto za milion dotyčnému musel koupit zaměstnavatel, který ovšem trvá na dieselu. Takže úvahy o GTčku zůstanou u většiny českých řidičů optimy jen v rovině snění.

Sedmnáctistovka nabízí točivý moment 340 Nm. Jízda s ním je velmi pohodlná, na nějaké vysloveně sportovní výkony myslet nemůžete, na každodenní ježdění je ovšem absolutně dostačující. Kratší dech má auto, jen když ho naložíte a ženete proti dálničnímu stoupání. To až však v rychlostech, při kterých se legálně můžete pohybovat jen občas po německých autostrádách.



Zvyknout si je třeba na těžké zpřevodování (a trochu kostrbaté řazení manuální převodovky). Na dálnicí to nevadí, předjíždění na okreskách a rychlé starty z místa jsou ale trochu těžkopádnější.

Motoru se nejvíc líbí mezi dvěma a dvěma a půl tisíci otáček, i když napovídač řazení tvrdošíjně radí odřazovat už kolem patnácti set otáček. Čtyřválec je tichý a kultivovaný. Obejde se navíc bez vstřikování močoviny pro ničení oxidů dusíku (NOx), to je výhoda z pohledu uživatele, která přestává být u aut této velikosti samozřejmá.

Průměr 6,6 litru není nijak ohromující, ale tak nějak očekávatelný. S lehčí nohou se dostanete někam k šesti. Prima je sedmdesátilitrová nádrž, která opravdu vydrží aspoň na tisíc kilometrů.

Kombíková Kia Optima startuje na 670 tisících Kč (oproti sedanu příplatek 30 tisíc, za automat dalších 55 tisíc). Už v základu má velmi slušnou výbavu, určitě si ale připlaťte za provedení s lepšími světlomety. Základním lampám svítí potkávací světla opravdu mizerně.