Kia Optima přijíždí jako krásné kombí. Už jsme s ním jeli

Tři novinky

A nebyl to jen kombík označovaný jako Sportswagon, který jsme mohli otestovat. Kromě praktičtější a prostornější varianty Optimy se Kia chlubí i ostrým provedením GT, a to pro kombík i sedan, a pak plug-in hybridní limuzínou.

Praktičnost především

Světovou premiéru si Optima SW odbyla na jarním autosalonu v Ženevě a svým vzhledem budila nadšení. Marná sláva, korejská automobilka dělá s každým novým modelem obrovský skok, a to nejen po technologické, ale také po designové stránce. Dávno pryč jsou rozevláté tvary, Kia už plynně mluví evropským designovým jazykem.

Optima SW je až ke střednímu sloupku zcela totožná z limuzínou, ale za ním se je to již úplně jiné auto. Ačkoli zvenku se může zdát, že vnější plynulý přechod do kufru je na úkor vnitřního prostoru, není tomu tak. V základu se Optima SW chlubí objemem kufru 552 litrů a to je o 42 litrů více než u sedanu.

Zásadní je praktičtější přístup do zavazadlového prostoru a lepší orientace v něm. Po sklopení opěradel zadních sedadel (dělených v poměru 40:20:40) dostanete téměř rovnou ložnou plochu. Námi testovaný exemplář měl v kufru také dělící přepážky, které lze libovolně nastavovat díky soustavě kolejniček na jeho dně.

Předpokládaným nejprodávanějším provedením bude podle automobilky Optima SW s motorem 1.7 CRDi. Ten poskytuje výkon 104 kW a točivý moment 340 Nm. Jízda s ním je velmi pohodlná, na nějaké sportovní výkony však nemyslete. Nejlépe vůz funguje při plynulé jízdě po okreskách, zejména pokud poháněcí ústrojí doplňuje dvouspojková sedmistupňová převodovka.

Sametové řazení prakticky necítíte a podvozek je naladěný na maximální komfort, takže když jsme potkali nějakou nerovnost, ozvalo se jen vzdálené cvaknutí a jelo se dál. A když se dostanete na pravý německý autobahn, ani tam Optima nezklame a dokáže být velmi svižným společníkem. Ale samozřejmě ne tak svižným jako Optima GT.

Opravdu sportovní „vagón”

Slyšeli jsme to od inženýrů Kie mnohokrát: Optima GT je oproti sériové verzi úplně jiným vozem. A musíme souhlasit. Design exteriéru je přepracovaný a dotažený k dokonalosti, z auta doslova prýští adrenalin. Druhý pocit odlišnosti vnímáme ihned po nastartování, kdy se nám zdá, jako by mezi motorem a kabinou chyběla jakákoli přepážka. Samozřejmě, že nechybí, ale Optima GT dostala do výbavy systém ASS (Active Sound System), který znatelně umocňuje právě zvuk motoru. Samozřejmě jen tehdy, pokud chcete.

Motor je samostatnou kapitolou, Optimu GT totiž pohání benzinový čtyřválec 2.0 T-GDI s výkonem 180 kW a točivým momentem 353 Nm a je to setsakramentsky poznat. Na pokyny plynovým pedálem agregát reagoval bez mrknutí a dech mu nedocházel ani při dálničních 260 km/h, kdy do hry musel vstoupit omezovač.

Rychlosti můžete sázet pádly pod volantem za pomoci šestirychlostního automatu s hydrodynamickým měničem (na sedmirychlostní dvouspojku obyčejné verze je už toho točivého momentu přespříliš), a vychutnávat si tak historicky nejsilnější model značky v evropské nabídce.

Můžete právem namítnout, že jen dobrý motor dobré auto nedělá, a máte pravdu. Inženýři a testovací jezdci proto najeli tisíce kilometrů po Nürburgringu (údajně přes 10 tisíc) a v okolí Grossglockneru, kde ladili přepracovaný podvozek a brzdy. Oproti klasické verzi tak má GT nejen větší brzdové kotouče s vnitřním chlazením, abyste vůz dokázali včas zabrzdit, ale také tužší tlumiče pro agilnější jízdu a další úpravy.

Kromě testovacích tras po veřejných komunikacích jsme vyzkoušeli i kratší parkur na ranveji starého vojenského letiště, kde jsme mohli vyzkoušet plný potenciál vozu. Testovaná auta byla obuta do pneumatik Michelin Pilot Sport 3 a dráhou mezi kužely se protahovala úctyhodnou obratností. A spotřeba? Na tabulkových 8,2 l/100 km můžete zapomenout, ale po polovině dne se ukazatel zastavil na 11,5 l/100 km, což je při dálniční stíhací jízdě vynikající výsledek.

Hybridní hra

Třetí novinkou je Optima Plug-in Hybrid, ekologicky šetrný sedan, který přijede do Česka v posledním čtvrtletí tohoto roku. K pohonu mu slouží lithium-iontový polymerový akumulátor o kapacitě 9,8 kWh v součinnosti s elektromotorem o výkonu 50 kW, dovolujícím vozu jízdu čistě na elektřinu s dojezdem až 54 km (rychlostí do 120 km/h). Hnací řetězec doplňuje zážehový čtyřválec 2.0 GDI, který sám o sobě disponuje výkonem 156 koní a nabízí točivý moment 189 Nm.

I tuto novinku jsme si kromě klasického silničního provozu mohli vyzkoušet na polygonu vojenského letiště, kde jsme zkoušeli, jak nejrychleji a nejagilněji lze projet testovací trať pouze v elektrickém režimu, aniž by se připojil benzinový agregát. Výsledek nás velmi příjemně překvapil, i na elektromotor si toho Optima nechá líbit až až, což z ní dělá velkého kandidáta do městských bezemisních zón.

Kombíková Kia Optima startuje na 670 tisících korun (oproti sedanu příplatek 30 tisíc), vždy má pod kapotou dieselovou 1,7 a příplatek za automat je 55 tisíc korun. Pouze provedení GT za milion má benzinový dvoulitr.