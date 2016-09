Nehodovost v kolonách narostla o pětinu. Chybí značky a slušní řidiči

Co by se mělo na českých silnicích změnit? Zavést do českého práva povinnost bezpečné vzdálenosti a její dodržování, podobně jako například v Německu, Rakousku a dalších zemích, důsledně kontrolovat. Porušení předpisů pak tvrdě trestat. Současné české zákonodárství dovoluje kontrolovat dodržování doby odpočinku řidičů nákladních automobilů. I to má značný přínos pro zvýšení bezpečnosti na našich silnicích.

Motoristé by měli okamžitě zapnout výstražná světla, když zjistí, že se přibližují ke stojící koloně . Pamatovat na to, že i náraz do pomalu se pohybujícího vozidla vpředu je rovněž nárazem „do zdi".

Od listopadu 2015 požadují právní předpisy EU pro všechna nově registrovaná nákladní vozidla nad 8 tun elektronický nouzový brzdný systém . Ten dokáže snížit rychlost nejméně na 40 km/h, jestliže zařízení detekuje stacionární překážku v dráze pohybu vozidla. Od roku 2018 bude nouzový brzdný asistent povinný u všech užitkových vozidel nad 3,5 tuny.

Každý řidič , včetně osobního automobilu, se má plně věnovat řízení a dodržovat bezpečnou vzdálenost . Tyto dva faktory zásadně ovlivňují, zda dojde k další nehodě nebo nikoliv. Osobní vůz střední třídy jedoucí maximální povolenou rychlostí na českých dálnicích je stejně nebezpečný při nárazu do kolony jako nákladní vůz.

Okamžitě vyslat na české dálnice a silnice pro motorová vozidla auta s mobilní informační tabulí upozorňující na výskyt kolony před řidiče.

