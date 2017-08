Škoda bude vyrábět svůj elektrovůz v Česku, nesmí být moc drahý

Facelifty typicky dostávají auta po několika letech sériové výroby, studie Vision E jej však dostane v rámci svého postupného vývoje. S tím, jak se přibližuje termín uvedení sériového provedení vozu, který bude ze studie vycházet, Škoda koncept upravuje a zkouší si na něm různá řešení, která se pak mohou, ale nemusí, objevit v praxi.

Šéf produktové strategie Škody Guido Haak k tomu v rámci workshopu věnovanému digitalizaci a konektivitě prohlásil: „Na studii Vision E nadále pracujeme tak, abychom z ní připravili sériové auto. Od představení v Šanghaji letos na jaře se tak studie docela změnila.“ Podle skic, které automobilka uvolnila, se můžeme těšit na nové provedení LED světlometů a celkové „světelné“ signatury studie. Zajímavým detailem může být i logo na kapotě, to na obrázcích totiž nemá typický kruh, ve kterém bývá okřídlený šíp „zarámován“.

Zdánlivá drobnost by totiž mohla být cestou, jak odlišit elektrické škodovky od těch běžných. Podle Haaka totiž jinak automobilka rozhodně neplánuje vlastní sub-brand, kterým by elektrifikovaná vozidla odlišila.

Právě elektrifikace pak bude podle Guido Haaka hrát u osobních aut čím dál větší roli a sériový model vzešlý z Vision E bude pro Škodovku velmi důležitý. Elektrická auta (elektromobily a plug-in hybridy) totiž mají značce výrazně pomoci snížit flotilový průměr emisí a tudíž dosáhnout cílů, které EU stanovila pro rok 2020. Bez těchto vozů by musela automobilka platit pokuty za neplnění stanovené úrovně emisí CO2. V roce 2020 by přitom měla elektrifikovaná auta tvořit 8 % trhu, zatímco dnes je to jen něco málo přes půl procenta.

Guido Haak má i recept, jak se k tomu elektromobily v podání Škody dopracují. „Auto musí mít samozřejmě dostatečný dojezd, důležité ovšem je, že ho musíme nabídnout v cenově nižších kategoriích,“ vysvětluje Haak. Podle něj jsou současné elektromobily příliš drahé a i Tesla Model 3 je s cenou startující na 35 000 eurech (900 tisíc korun) pořád velmi prémiové auto. „Naší konkurencí nebude Tesla, ale běžný vůz se spalovacím motorem, jaký dnes vídáte běžně na silnicích,“ vysvětluje šéf produktové strategie mladoboleslavské značky.

Mimochodem, představitelé automobilek se ke konkurenci moc často nevyjadřují a nesrovnávají se s ní, ale Haak učinil na setkání ve Škoda Auto DigiLabu malou výjimku. „Respektuji to, co dělá Tesla a Elon Musk. Podstupují velmi vysoké riziko, možná nejvyšší z celého autoprůmyslu,“ zmínil Haak s tím, že největší výzvou bude pro Teslu ziskovost. Mezi řádky se dalo číst, že Haak věří tomu, že koncern Volkswagen, do kterého Škoda spadá, bude mít díky speciální platformě MEB určené pro elektromobily a schopnosti rychle začít vyrábět relativně velké množství aut na baterky v tomto ohledu výhodu.

Haak dále zdůraznil důležitost on-line připojení a služeb. Podle něj má být u elektromobilů ještě vyšší než u běžných vozů. „Dojezd elektromobilů bude i nadále svým způsobem omezený, proto bude mnohem důležitější znát třeba provoz na trase nebo obsazení a dostupnost dobíjecích stanic,“ vysvětluje zástupce Škody. V té souvislosti také Haak připomněl, že se koncern VW ve spolupráci se soupeři dohodl na rozšiřování dobíjecí infrastruktury pro elektromobily. Automobilka nabídne i řadu komfortních a nadstavbových digitálních služeb, na kterých právě pracuje v rámci svého DigiHubu.

Digitalizace a automatizace se pak netýká jen samotných automobilů, ale i jejich výroby, u elektromobilů budou opět tyto oblasti důležitější než u klasických aut. V této souvislosti se často mluví o ztrátě pracovních míst v automobilovém průmyslu. Haak ovšem zdůraznil, že nový elektromobil by měl pomoci zachovat současné vztahy i pracovní místa. Vůz, který vzejde ze studie Vision E, se má vyrábět v Mladé Boleslavi a Škoda jej chce využít k tomu, aby skrze něj zachovala i vztahy se svými dodavateli. Automobilka tlačí i na změny ve vzdělávacím systému, které by měly zaručit dostatek kvalifikovaných pracovních sil pro automobilový svět nedaleké budoucnosti.