Radost i starost Škody: Kvasiny. Yeti se stěhuje do Ruska

Plat třicet tisíc po tříměsíčním zaučení a roční bonus 70 tisíc. To je nabídka, na kterou teď Škoda ne a ne nalákat dost lidí do své továrny v Kvasinách.

Na Rychnovsku je spíš přezaměstnanost, fabrika Škody „vysála“ všechny pracovní síly i ze vzdálenějšího okolí. „Na Rychnovsku už není zdroj pracovní síly. Region má zhruba tříprocentní nezaměstnanost a tu tvoří jen lidé, kteří pracovat nechtějí nebo nemohou. Firmy je tedy musí lanařit odjinud a ti lidé si budou muset v regionu najít bydlení,“ uvedl už letos v únoru pro iDNES.cz Pavel Tichý z Centra investic, rozvoje a inovací.

„Společnost Škoda je stále pod tlakem náboru kvalifikovaných zaměstnanců a stabilizace těchto nových kolegů. Velmi napínavé to bude zejména v Kvasinách, kde v podstatě není solidní ubytování a dobré zaměstnance si již rozebraly například dodavatelské společnosti či jiné firmy,“ uvádí týdeník Škodovácký odborář.

V Kvasinách odstartuje výroba Škody Kodiaq 10. října.

Už není kde brát, ani v Polsku a na Slovensku, odkud automobilka nabírala hlavně agenturní zaměstnance. Podle informací iDNES.cz přetáhla Škoda některé zaměstnance i svým dodavatelům, na kterých je životně závislá. Nepomohla ani masivní investice do reklamy lákající nové zaměstnance, Škoda na kampaň podle zdroje iDNES.cz obeznámeného se situací vydala několik desítek milionů.

Součástí náborové kampaně je mimo jiné právě probíhající roadshow po českých městech. Billboard lákající do fabriky v Kvasinách, který visí v Liberci i přímo v Mladé Boleslavi, jen dokresluje tragikomičnost i závažnost situace.

Týdně přijímají do Kvasin 250 nových lidí, vozí je až ze 70 kilometrů vzdálených Svitav. Navíc je velká fluktuace kvůli malé kvalifikovanosti nových lidí z hodně probrané nabídky.

Když v roce 2014 vedení koncernu VW rozhodlo, že se první SUV španělské značky Seat Ateca bude vyrábět v Česku, byli v Mladé Boleslavi pyšní a kromě expanze fabriky mluvili o přijmutí několika set nových lidí (čtěte zde). Jenže teď z toho mají bolení hlavy.

Podle zdroje iDNES.cz už na jaře vědělo vedení fabriky, že bude potřebovat skoro tři tisíce nových lidí. „V roce 2014 měl závod 4 500 zaměstnanců, koncem letošního roku to bude již o více než 2 000 více,“ uvádí pro iDNES.cz Jozef Baláž, mluvčí automobilky. „Během posledních měsíců již našlo novou práci více než 1 000 lidí a nadále hledáme vhodné uchazeče zejména na pozice automechanik, karosář, svářeč, operátor výroby a operátor logistiky,“ upřesňuje.



Na začátku letoška uváděla automobilka oficiálně, že do roku 2018 vytvoří v závodě Kvasiny až 1 300 nových pracovních míst. Už v červnu letošního roku ovšem uváděla číslo 2 500. „Všechny závazky jsme překročili, masivně se zde investuje a také vytváříme mnohem více pracovních míst – celkově přes 2 500 a další vznikají u dodavatelů,“ řekl Bohdan Wojnar z představenstva Škody v červnu letošního roku na zasedání podnikové rady. Celkově se Škoda blíží k zaměstnávání přes 30 000 lidí, z toho jich v Kvasinách má být na konci roku přes šest tisíc.

„Závod Kvasiny dále přibírá až stovky zaměstnanců měsíčně a potýká se s potížemi, které takový nárůst personálu pochopitelně způsobuje - zejména v oblasti sociálního zázemí, služeb a dopravní obslužnosti,“ píše Škodovácký odborář. To, že není v Kvasinách u fabriky kde parkovat, je už jen drobnost. V Kvasinách si zaměstnanci stěžují například na výjezd ze závodu, který je možný pouze po jedné komunikaci vedoucí přes kruhový objezd. „Při cestě z práce tam zaměstnanci trčí i více než půl hodiny. Kromě toho nadále řešíme nedostatečnou kapacitu jídelny, která nebude stačit ani po dokončení právě probíhající rekonstrukce té současné,“ lamentuje týdeník škodováckých odborů.

Škoda investuje do výrobního závodu v Kvasinách v letech 2015 - 2018 zhruba 7,2 miliardy korun a navýší výrobní kapacitu na 280 000 vozů ročně.

Škoda Superb Combi

Proč ty manévry? Zaprvé se v Kvasinách vyrábí superb, což je nyní perla v nabídce Škody. „Dnes prodáváme více než třikrát víc superbů než u předchozí generace,“ říká pro iDNES.cz Radek Donner, obchodní ředitel pražského dealerství NH Car.

V Kvasinách se kromě superbu také vyrábí Škoda Yeti, SUV Seat Ateca a už je připravená linka na ostrý start výroby nového modelu Kodiaq. Až se prodeje rozběhnou, bude to pořádný zápřah.

Podle aktuálních informací už teď v Kvasinách dělají, co mohou, a spíš nestíhají. V srpnu přidali směny navíc a vypůjčovali si zaměstnance z jiných závodů automobilky. Jen pro představu: na superb se nyní čeká pět měsíců. S náborem nových lidí a výhledem na stabilizaci výroby by se ovšem situace měla zlepšit. Dnes dostali dealeři informaci, že dodací lhůty na superba se zkrátí v dohledné době na 12-14 týdnů. Mnohem hůř je na tom Seat, na atecu, jejíž prodeje se ještě v Evropě ani pořádně nerozběhly, už je teď čekací lhůta až osm měsíců. A to příští rok dorazí nová generace Škody Yeti, která bude dvojčetem atecy (bude mít ale tvář kodiaqa). Sami dealeři Seatu říkají, že nedokážou přesně garantovat termín dodání atecy a odvolávají se na situaci v Kvasinách.

Seat Ateca

I proto se podle zdroje iDNES.cz vedení Škody rozhodlo plně svěřit na posledních pár měsíců produkci aktuální generace Škody Yeti továrně GAZ Group v Nižném Novgorodu, kde v probíhá výroba tohoto modelu pro ruský trh už od roku 2011.

Možná si teď manažeři koncernu Volskwagen drbou hlavu. A v Boleslavi mají strach z hněvu koncernu, první náznaky si užili v předminulém týdnu na velkém zasedání koncernu konaném ve Španělsku. Podle informátora iDNES.cz panovala kolem Škodovky napjatá atmosféra. Španělé jsou totiž velmi nespokojení kvůli dlouhým dodacím lhůtám, navíc v situaci, kdy Seatu příští rok skončí produkce jednoho z modelů (pravděpodobně ibizy) a domovská fabrika značky v Martorellu (v oblasti s 19procentní nezaměstnaností) není plně vytížená.