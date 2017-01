Romantika na moři v oblaku jedů: plovoucí města vypouští tuny škodlivin

Výletní plavby mají na světě stále větší popularitu, minulý rok se do těchto obřích plovoucích hotelů nalodilo 25 milionů turistů, což je dvakrát více než před deseti lety. Proto se také staví stále více větších a větších lodí. A ty mají obrovskou spotřebu energie a tím i emise, které vypouští.



Novější plavidla už mají alespoň odlučovače pevných částic vzniklých při spalování nekvalitního paliva, ale jinak se na ně nevztahují téměř žádné emisní předpisy. Nikde se nezdrží dlouho, jsou obvykle registrované v daňových rájích.

Francouzský televizní pořad Thalassa zveřejnil studii, ve které sleduje emise lodní dopravy a velkých výletních lodí, kterým se přezdívá „plovoucí města“. Tato obří plavidla až pro šest tisíc lidí mají obrovské emise, zvláště co se týče jemných částic a skleníkových plynů, které jsou řádově vyšší než u kontejnerových lodí. Na vině je palivo, které jejich motory používají. Velkému znečištění jemnými polétavými částicemi jsou přitom nevyhnutelně vystaveni i cestující na těchto lodích, ale také obyvatelé turisticky atraktivních přístavů.

V současné době největší a nejmodernější výletní loď na světě, Harmony of the Sea s šestnácti palubami a celkem téměř 9 tisíci osobami na palubě, má dva obrovské šestnáctiválcové motory a každý při plném výkonu spotřebuje za hodinu 1 377 galonů (5 200 litrů) toho nejškodlivějšího typu nafty na světě. V přístavech a ve výsostných vodách USA musí tato loď přejít na palivo s nízkým podílem síry. Na volném moři ale opravdu vypustí více škodlivin než několik milionů automobilů a denně spotřebuje stejné množství paliva jako středně velké město. Podle nezávislého německého odborníka na znečištění Axela Friedricha jedna velká výletní loď vydá přes pět tun emisí NO X a skoro půl tuny jemných částic denně.

Všechny průmyslové činnosti vytvářejí emise, to je nevyhnutelný fakt, ale některé jsou „špinavější“ než ostatní. To se vztahuje zvláště na námořní dopravu, která je často uváděna jako vůbec největší producent škodlivin.

Příčinou jsou levná těžká paliva, zvláště u starších plavidel, která atmosféru každoročně „obohacují“ i miliony tun emisí, například síry. Podle studie nevládní organizace spolupracující s magazínem Thalassa velká výletní loď i po zakotvení v přístavu (kdy se vůbec nehýbe), vydává stejné množství emisí (konkrétně dioxidů síry) jako milion automobilů.

Na toto obvinění rychle reagoval ředitel přístavu v Marseille. Podle jeho názoru je námořní doprava odpovědná pouze za malý podíl celkově vypouštěných emisí: „Znečištění má na svědomí z 35 % průmysl, dalších 24 % připadá na automobily, 15 procent musíme připsat vytápění a 5 procent vytvářejí lodě.“ Svá tvrzení ovšem nedoložil žádnými vědeckými podklady ani neupřesnil, jaké typy znečištění má na mysli.