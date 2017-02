Při balení auta na hory myslete. Za špatně uchycené lyže hrozí pokuta

Neupevněné věci totiž při nárazu letí nekontrolovatelně vpřed a kvůli přetížení přibírají na váze. Klidně až padesátkrát. Taková termoska, která se volně povalovala na zadním sedadle, letí při čelní srážce v padesátikilometrové rychlosti kupředu a je to rána, jako by měla metrák. Desetikilový kufr narazí do sedadla hmotností krávy.

„Musíme mít na paměti, že lyžařská bota váží 1,5 až 2 kilogramy, takže ve chvíli, kdy budeme jen prudce brzdit, poletí špatně uložená bota na vrchu zavazadlového prostoru dopředu směrem na naše hlavy. Při nárazu v rychlosti pouhých 30 km/h pak taková bota vážící 1,9 kg udeří vahou 16 kilogramů, a při 50 km/h to už bude vahou přes 26 kg,“ varuje šéf Besipu Martin Farář.

Správné uchycení nákladu podle ADACu

Nejde však jen o hmotnost, nebezpečné umí být i sportovní náčiní s ostrými hranami. Neupevněné lyže umí při bouračce téměř prorazit nebo výrazně zdeformovat polstrování sedadla a způsobit těžká poranění v oblasti beder. Základní pravidlo tedy zní: zavazadla zajistit proti posunu a s lyžemi šup do střešního boxu.

Německý automotoklub ADAC demonstroval číhající nebezpečí při dvojici crashtestů. Ve „špatném“ případě došlo dokonce k tomu, že neupevněný náklad proletěl při nárazu v rychlosti 50 km/h celým autem a zranil řidiče i spolucestující tak, že by jim šlo o život. Dobře upevněný náklad (lyže, snowboard, kufry a lyžáky opřené pevně o sedadlo spolujezdce) naopak zůstal na svém místě. A nikdo z posádky nebyl zraněn.

Hrozí pokuta

„V případě, že lyže přepravujeme v autě, bychom je vždy měli připoutat řemínky nebo páskami ke konstrukci vozidla. V řadě automobilů najdeme uchycovací oka na podlaze nebo v zavazadlovém prostoru,“ radí Besip. Lyžáky uložte ideálně na dno kufru a co nejblíže zadním opěradlům sedadel.

V Rakousku a Francii hrozí za nedbale uchycený náklad pokuta. Rakouští policisté považují zimní výbavu, jako jsou lyže nebo lyžáky, za náklad a ten musí být zabezpečen tak, aby neohrozil posádku. Pokud bude tedy náklad na zimní lyžovačku policistovi připadat špatně uchycený, může podle ÚAMK udělit pokutu až do výše 500 eur (zhruba 13 tisíc korun). Ideální je vozit lyže na střeše v boxu. Pokud je takto vozit nechcete, je třeba mít je v kabině vozu ve vaku a připoutané. A pozor, týká se to i lyžařských bot.

Pokuty za to hrozí i v Česku. „Pokud řidič převáží ve vozidle lyže, musí je mít umístěné tak, aby neohrožovaly a neomezovaly řidiče a další pasažéry. V opačném případě se dopouští přestupku,“ řekla pro rádio Impuls policejní mluvčí Kateřina Bémová. Pokuta je až dva tisíce korun.

VIDEO: Věci na dovolenou mohou zabíjet. Pečlivě je zabalte Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na základě simulací a crashtestů ADAC vznikla následující doporučení: