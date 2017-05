Překvapení inaugurace v Paříži. Francouzský prezident ukázal nový vůz

Macron vystřídal při své inauguraci dvě auta, které jsou aktuálním vrcholem francouzské automobilové produkce.



Osmý francouzský prezident nejprve přijel na ceremonii uvedení do úřadu aktuální generací Renaultu Espace, který je od září 2016 oficiálním autem francouzských prezidentů. Stejný model pak používal Macron při své volební kampani. Brigitte Macronová pak přijela na manželovu inauguraci do ulice Faubourg Saint-Honoré, ze které je vstup do Elysejského paláce v Renaultu Talisman.

Francois Hollande předává prezidentský úřad Emmanuelu Macronovi. Poté nasedne do DS5 a odjede. Emmanuel Macron přijíždí na inauguraci v Renaultu Espace

François Hollande, který Macronovi úřad předával, se z Elysejského paláce nechal odvézt konkurenčním modelem DS5, který patří do nabídky luxusní odnože značky Citroën. DS5 nastupoval do služby v prezidentských garážích před pěti lety právě s Hollandem.

Po převzetí úřadu Macron vyrazil na Elysejská pole, kde se ukázal právě v novince DS7 Crossback. Vzhledem k tomu, že tento model půjde do prodeje až za déle než půl roku, dá se předpokládat, že Macron dostal předsériový ručně stavěný prototyp. Vše o novém modelu DS7 Crossback čtěte zde

Nový francouzský prezident publikum pozdravil z otevřené střechy nového luxusního SUV lakovaného inkoustově modrou barvou. Právě střecha, ve které prosklení nahradilo stahovací plátno, byla jednou z unikátních úprav, které výrobce prezidentskému speciálu nadělil. Interiér dostal černé čalounění a na přístrojovku iniciály RF (République Française). Dvacetipalcové ráfky kol zdobí zlato. Chybět nesmí francouzské trikolóry a vlajky na předních blatnících.

Auto je ve vrcholové výbavě s aktivním podvozkem, nejvyšší verzí infotainmentu. Jaký pohon měl prezidentský kočár, se neví, prezidentská kancelář ani automobilka to neprozradila. Unikátní auto, které svou víkendovou úlohou vstoupilo do historie, má být od úterý 16. května k vidění v pařížském showroomu značky DS.

Francouzští prezidenti si zakládají na tom, že jsou vozeni v autech domácích značek. Nový Macronův „služební“ vůz není prvním modelem značky DS, který se do prezidentských garáží dostal.



Citroëny DS jsou s prezidentským úřadem Francie svázány už od dob Charlese de Gaulla. Jeho Citroën DS 19, po kterém se dnes celá značka jmenuje, mu dokonce zachránil život při atentátu v srpnu 1962.