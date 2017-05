Šéf Fordu končí, sázka na robotická auta a elektromobily mu nevyšla

Marka Fieldse nahradí podle Bloombergu James Hackett, vedoucí oblasti moderních technologií (Smart Mobility). Větší roli dostane prý také James Farley, prezident společnosti Ford pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Informaci potvrdily i agentury AP a New York Times, samotný Ford se však zatím nevyjádřil. Oficiálně uvedl pouze: „Zůstáváme zaměřeni na náš plán dlouhodobého a ziskového růstu. Na spekulace neodpovídáme.“



Fields investoval velké peníze do vývoje autonomních vozů, zatímco aktuální prodej současných aut zaostával za očekáváním akcionářů. Ti byli nespokojeni jak s příjmy, tak s vývojem cen akcií. Údajně proto zpochybnili správnost Fieldsovy strategie investovat tolik prostředků do autonomních vozů a do elektromobilů. Fields převzal funkci v roce 2014 od Alana Mullallyho, cena akcií společnosti Ford od té doby klesla téměř o 40 procent.

Jeho nástupce James Hackett (62 let), bývalý generální ředitel výrobce kancelářského nábytku Steelcase, nastoupil k Fordu v roce 2013, loni se ujal řízení nově zřízené divize Ford Smart Mobility.

Forbes rovněž uvedl, že o funkci přišel i Ray Day, vedoucí komunikace Fordu, kterého nahradí Mark Truby, který v současné době řídí komunikaci Ford Asia-Pacific.