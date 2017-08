Německá kancléřka už uvažuje o konci dieselů a kritizuje automobilky

V Německu chtějí novým nařízením Spolkové rady měnit postup měření emisí při tamních STK. Nyní se u aut vyrobených po roce 2006 měří emise jen "softwarově" - načtou se údaje z řídicí jednotky, a pokud je vše v pořádku, auto projde. U starších aut to je stejné jako v Česku, měření se provádí sondou vloženou do výfuku. Nově se má sonda používat i u nových aut. Tvůrci novely počítají s tím, že s touto změnou bude následně možné měřit při emisní kontrole i oxidy dusíku (NO X ) a pevné částice a z provozu se vyřadí vozidla, která mají poškozené nebo nefunkční čištění výfukových plynů.