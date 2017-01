Co v zimě s autem nedělat: nepoužívejte sílu a přemýšlejte

Špatně: Zamrzlé čelní sklo se dá rozmrazit horkou vodou.

Správně: Použijte škrabku nebo odmrazovací sprej. Kvůli pnutí v rychle ohřátém materiálu může okno při polití horkou vodou popraskat.

Špatně: Do ostřikovačů se dá místo speciální kapaliny použít alkohol.

Správně: Do ostřikovačů patří jen k tomu určená zimní kapalina. V případě použití lihu se totiž může stát, že po setření okna stěrači vzniknou na zmrzlém skle ledové krystaly, které omezují viditelnost. Běžně dostupné kapaliny do ostřikovačů proto obsahují látky, které tomuto jevu, tzv. „re-frostingu“, zamezí. Jsou účinné až do -20 °C.

Špatně: Zamrzlé dveře se dají otevřít silou.

Správně: Před zimou natřete gumové těsnění speciálním přípravkem, který zamrznutí zabrání. Následkem „vniknutí silou“ může být to, že mrazem zkřehlé gumové těsnění roztrháte.

Špatně: Stěrače vám mohou pomoci s odstraněním námrazy.

Správně: Okno důkladně očistěte škrabkou nebo odmrazovačem. Pokud hrozí, že bude v noci mrznout, raději stěrače zvedněte, ať nepřimrznou. Stačí je podložit třeba kusem kartonu. Řada aut má pod stěrači vyhřívané sklo, v takovém případě to tedy dělat nemusíte, nikdy ale nepoužívejte stěrače na zamrzlém okně. Zbytečně tak ničíte gumové stírací lišty, které můžete v nejhorším případě i utrhnout.

Špatně: Dětem musí být teplo, posadím je do sedačky v bundě.

Správně: Bundu ideálně dítěti svlečte, případně rozepněte nebo pod ní alespoň zasuňte pás jdoucí přes břicho. V opačném případě totiž budou mít bezpečnostní pásy přílišnou vůli a při nárazu nezafungují správně (více čtěte zde).

Špatně: Horké lahve na palubní desce zamezí tomu, aby se čelní sklo zevnitř rosilo.

Správně: Lehce otevřete okna a očistěte hadříkem z mikrovlákna. Lahve sice mlžení zabrání, ale mohou spadnout řidičovi do klína nebo dokonce zablokovat pedály.

Špatně: Abych dobře viděl, rozsvítím si v noci přední mlhová světla.

Správně: Mlhová světla mají být rozsvícena pouze v mlze a v případě, že dohlednost klesne, jinak s nimi budete jen oslňovat protijedoucí řidiče.

Špatně: Nemusím svítit ničím jiným než světly pro denní svícení.

Správně: Při zhoršené viditelnosti (mlha, opar, silný déšť) musí být vždy zapnuta potkávací světla. Budete tak lépe vidět zepředu a hlavně zezadu. Většina aut totiž při puštěných světlech pro denní svícení nesvítí vzadu obrysovkami (více čtěte zde).