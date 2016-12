V zimě myjte auto pravidelně. Ne pro parádu, ale kvůli ochraně karoserie

Pravidelné umývání vozidla by zodpovědný řidič neměl podceňovat v žádném případě. Nejde totiž jenom o to, aby váš vůz dobře vypadal. Když se špína usazuje na vozidle, začne do sebe natahovat vodu, v zimě dokonce i se solí. Ta pak začne v záhybech hlodat a naruší protikorozní ochranu.



„Umýt auto v myčce je dnes jediný legální způsob, jak si očistit auto,“ říká Radovan Djelmo, ředitel firmy Davocar, která provozuje dnes nejmodernější a největší mycí centrum v Česku. „Na ulici před domem si podle platné legislativy auto umýt nemůžeme,“ dodává.

Umytí auta v tunelové myčce Davocaru v Olbramovicích trvá přibližně sedm minut a spotřebuje se na něj podle zvoleného programu 100 až 150 litrů vody. „Více než 60 procent z toho se recykluje, tedy čistí a znovu používá k mytí,“ popisuje Djelmo .

Auto, které je patřičně ošetřeno, lépe odolává povětrnostním vlivům. „Existuje takzvaná vzdušná koroze, jsou to ve vzduchu se vyskytující mikročástečky kovu. Pokud se na karoserii podíváte zblízka, vidíte jednotlivé malé body koroze. Je to vidět zejména na bílých autech. Není to vnitřní koroze karoserie, ale povrchová nečistota, která oxiduje na vzdušné vlhkosti,“ líčí Radovan Djelmo .

Na choulostivých místech, jako jsou třeba podběhy, podvozek, ale i blatníky, pak v usazené špíně vzniká elektrolytická reakce – koroze. Podle odborníků by vozidlo měli častěji umývat řidiči z velkoměst, kde je velmi odolná mastná špína. Zvlášť pak v oblastech s průmyslovou výrobou.

Automyčky používají speciální přípravky, určené jen pro ně. Jsou to různé aktivní pěny, leštidla a šampony které nečistoty dokážou „rozebrat“ tak, aby šly smýt. Myčka tak zvládne třeba i mouchy z přídě vozu, které často vůbec nejdou smýt. Zná to každý, kdo se o to pokouší s houbou u benzinky.

Důležité je voskování

Velkou alchymií jsou vosky. Kdysi se podle Djelma používaly vosky nanášené za tepla, dnes technologie pokročila tak daleko, že stejnou práci odvedou i studené vosky. V tunelové myčce Davocaru voskují karoserie dokonce dvěma vosky, tvrdým a měkkým. A zajímavost navrch: bez navoskování by pak karoserie vlastně nešla následně pořádně usušit.

„Pokud je lak po umytí ošetřen voskem, lak potom netrpí. Vosk totiž zacelí povrch laku a neulpívají na něm nečistoty,“ vysvětluje Radovan Djelmo z Davocaru. V zimě dokáže karoserie ošetřená voskem lépe odolávat odletujícím kamínkům posypového štěrku. Vyzkoušeli jsme to na dvou autech: desetileté ojetině Hondě Accord s mnoha šrámy na karoserii a na redakcí testované Škodě Rapid se zářivým rudým lakem.

Umyté a navoskované auto zůstalo v obou případech opravdu dlouho čisté i po jízdách v zimních plískanicích a mimo silnice. Špína jako by po karoserii klouzala. Navoskování vydrží několik týdnů. Bonusem je také to, že se pak auto lépe umývá. Po pořádné očistě v automyčce pak stačí auto opláchnout vodou, klidně vlastnoručně v mycím boxu.