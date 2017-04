Evropská komise chce konec dálničních známek a mýtné podle emisí CO2

Návrh počítá s tím, že průměrná cena mýtného by zůstala zachována, vozy vypouštějící více emisí by platily víc a „čistější“ auta méně. Reuters uvádí, že těžká nákladní vozidla tvoří jen zlomek vozového parku, vypouštějí ovšem třetinu emisí CO 2 , které v EU připadají na dopravu. Práci na novém předpisu agentuře Reuters potvrdily dva zdroje z komise. Cílem je snížit úroveň znečištění, kterou způsobuje doprava.

Evropská asociace výrobců automobilů ACEA (European Automobile Manufacturers Association), která sdružuje automobilky, podle Reuters s myšlenkou diferencovat mýtné podle emisí CO 2 souhlasí. Provozovatele velkých flotil to totiž donutí pravidelně obnovovat svůj vozový park.

Návrh, který ještě nemá finální podobu, by vůbec poprvé stanovoval jakým způsobem mají evropské státy stanovovat ceníky mýtného. Nyní se v zemích, které mýtné zavedené mají, stanovuje podle ujeté vzdálenosti. V Česku motoristé platí u osobních vozů časové mýtné pomocí dálničních známek, nákladní vozy platí mýtné podle ujeté vzdálenosti s pomocí mikrovlnné bezdrátové technologie. Dálniční známky (časové zpoplatnění) by ovšem podle návrhu Evropské komise měly být zrušeny a nahradit by je mělo právě klasické mýtné. Tuto variantu už podle informací iDNES.cz v minulosti zkoumalo české Ministerstvo dopravy. Mýtné je náročnější na technologii výběru (je třeba vybudovat infrastrukturu), správci dálnic ovšem vyberou mnohem více.

EU má nyní nástroje na úpravu úrovně zpoplatnění použití dálnic pro nákladní vozidla, ceny mýtného pro osobní dopravu jsou pak plně v kompetenci vlád jednotlivých zemí. Nově se chystá na zavedení mýtného na dálnicích v Německu, kde dosud byly pro osobní vozy zdarma. Sousední státy včetně Česka se kvůli tomu bouří.

Peníze vybrané na mýtném by měly být investovány do infrastruktury, často ovšem končí neznámo kde. Komise tedy plánuje povinnost zveřejňovat informace o tom, kam výnosy z výběru mýtného jdou.

Plné znění návrhu má být zveřejněno 31. května, poté bude potřebovat souhlas Evropského parlamentu a členských států.